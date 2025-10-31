Raphael Veiga supera temporada contestada e vira herói do Palmeiras na Libertadores Estadão Conteúdo 31.10.25 0h08 Metade da vitória do Palmeiras sobre a LDU, que garantiu o time alviverde na final da Libertadores, está na conta de Raphael Veiga. O meia fez dois gols no placar de 4 a 0, exatamente o necessário para reverter os 3 a 0 sofridos em Quito. A partida do camisa 23 marca a redenção após uma temporada contestada. De fato, os números destoavam do que Veiga apresentou nos últimos anos. Antes desta quinta-feira, eram apenas cinco gols em 47 jogos. Apenas em 2019, na primeira temporada dele no Palmeiras, Veiga teve um número tão baixo. Desde então, o meia variou entre 18 e 20 gols por ano. O campo fez com quem, em 2025, Veiga fosse de titular para alvo de reclamações de torcedores. Colaboraram para a ida ao banco, o bom desempenho de Maurício, a evolução de Felipe Anderson e as chegadas de jogadores como Facundo Torres e, posteriormente, Ramón Sosa. A 'noite mágica' no Allianz Parque, porém, teve a batuta de quem foi maestro nas últimas grandes conquistas palmeirenses. Veiga chegou, ainda, a 57 gols no Allianz Parque, se isolando na quarta posição como maior artilheiro do estádio, incluindo a Era Palestra Itália. OS NÚMEROS DE RAPHAEL VEIGA PELO PALMEIRAS: 2025 até 30 de outubro: 48 jogos e 7 gols (média de 0,14) 2024: 58 jogos, 20 gols (0,34) 2023: 63 jogos, 18 gols (0,28) 2022: 46 jogos, 19 gols (0,41) 2021: 54 jogos, 20 gols (0,37) 2020: 55 jogos, 18 gols (0,35) 2019: 30 jogos, 5 gols (0,16) Na ida, em Quito, Veiga foi titular, mas não teve boa atuação. A exemplo de todo o time, o meia sofreu com críticas. Abel Ferreira não bancou a escalação no jogo de volta, mas o lançou quando o placar estava 2 a 0. Superior coletivamente, o Palmeiras amassou a LDU e mostrou ser possível construir a virada. Veiga, em especial, fez o gol que igualou o placar, decisivo como era cobrado para ser. No momento mais tenso, com o pênalti que garantiria a classificação, foi Veiga quem assumiu a responsabilidade. O Palmeiras virou o placar e foi como se ele também virasse seu ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Palmeiras Raphael Veiga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CEO do Remo projeta melhor resultado financeiro da história em 2025 e planeja temporada 2026 Gestão profissional e desempenho na Série B fortalecem finanças e impulsionam crescimento do clube azulino 30.10.25 16h42 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Atlético-GO sofre com pênaltis e ataque ineficiente na Série B Dragão equilibra desempenho mediano no ataque com falhas defensivas que custaram pontos preciosos na Segundona 30.10.25 16h16 Futebol Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C 30.10.25 12h22 Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES CRISE Em clima de protesto, torcida do Paysandu leva faixas à Curuzu e exige mudanças na gestão Em número reduzido nas arquibancadas, os torcedores que compareceram ao estádio levaram faixas e mensagens de repúdio à diretoria bicolor 25.10.25 18h27 TENSÃO Maurício Antônio responde provocações antes do Re-Pa decisivo: 'Vamos ver quem vai vencer' Zagueiro do Paysandu fala sobre a importância do clássico no Mangueirão, admite dificuldade para escapar do rebaixamento, mas garante luta até o fim da Série B. 13.10.25 19h35