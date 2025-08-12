Raphael Veiga fica fora do treino e Piquerez exalta campanha do Palmeiras antes de jogo no Peru Estadão Conteúdo 12.08.25 14h23 Horas antes do embarque para o Peru, onde enfrenta o Universitario nesta quinta-feira pelas oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras encerrou a preparação com um treino técnico na Academia de Futebol. A atividade, realizada nesta terça-feira, teve ausências importantes em campo: Raphael Veiga e Paulinho seguiram em tratamento na parte interna do centro de excelência, enquanto Bruno Fuchs fez transição física no gramado, ainda separado do grupo. A situação de Veiga chama atenção em um momento decisivo da temporada. O meia, que durante anos foi titular absoluto e protagonista nas principais conquistas recentes, tem sido reserva em diversas partidas. O cenário, somado à ausência no último treino antes da viagem, ocorre em meio a especulações de que o jogador possa estar negociando sua saída. Já Piquerez chega ao mata-mata em situação distinta. O lateral uruguaio atingiu a marca de 200 partidas pelo clube neste mês e valorizou o peso da conquista pessoal. "É uma marca muito importante fazer 200 jogos nesse imenso clube, algo muito difícil de atingir. É uma história que levou cinco temporadas. Consegui ganhar vários títulos e o carinho da torcida e espero continuar por esse caminho para seguir atingindo metas de jogos e títulos", afirmou. O camisa 22 também projetou o duelo contra o Universitario e valorizou a campanha do Palmeiras na fase de grupos, quando o time foi o único a terminar com 100% de aproveitamento. "Vem sendo um ano atípico do que estamos acostumados, mas isso é consequência do nosso trabalho, da nossa vitoriosa campanha desses últimos anos. Tivemos um torneio que não acontece todos os anos (Mundial), chegamos longe e talvez por causa dele ficou um pouco para trás a Libertadores, mas não podemos esquecer que fizemos a melhor campanha. Isso não é comum, é algo que merece mérito. Poderemos fechar todos os jogos daqui para frente em casa, o que sabemos que é muito importante. Agora temos um jogo de extrema importância no Peru, contra o Universitario, um grande time de lá, muito respeitado", afirmou O Palmeiras viaja com um histórico recente favorável como visitante na competição continental: são dez partidas de invencibilidade fora do Brasil, com oito vitórias e dois empates, e apenas uma derrota nas últimas 28 aparições longe de casa. O retrospecto, aliado à possibilidade de decidir no Allianz Parque, sustenta a confiança do elenco em mais uma classificação. Este será o 50º confronto eliminatório do clube na história da Libertadores. Nos 49 anteriores, foram três títulos, 29 classificações, três vice-campeonatos e 14 eliminações. Agora, além de manter a consistência no torneio, o time precisará lidar com a pressão sofrida após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Raphael Veiga Piquerez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. 14.08.25 16h02 FUTEBOL PARAENSE Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu Técnico da Tuna Luso avalia propostas e deve decidir futuro nos próximos dias 14.08.25 15h57 Futebol Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15) 14.08.25 15h56 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 Futebol Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B Auxiliar Felipe Zílio assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão 14.08.25 11h53