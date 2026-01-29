Raphael Veiga aceita proposta de time mexicano e está perto de deixar o Palmeiras Palmeiras e América se entenderam, e o jogador também gostou da oferta do time mexicano, que propôs ficar com o atleta por empréstimo de um ano Estadão Conteúdo 29.01.26 15h23 Ídolo do Palmeiras e símbolo da geração que ganhou quase todos os títulos possíveis, Raphael Veiga está na iminência de se despedir do clube do qual diz ser torcedor. O meio-campista de 30 anos aceitou a proposta de empréstimo do América, do México, e deve deixar o time alviverde nos próximos dias. Palmeiras e América se entenderam, e o jogador também gostou da oferta do time mexicano, que propôs ficar com o atleta por empréstimo de um ano. Ao final desse período, o clube do México terá a opção de comprar o jogador por um valor definido no contrato. Desgastado com parte da torcida e sem conseguir emendar mais uma sequência de partidas, Veiga se tornou reserva e crê ser positivo para a sua carreira uma mudança de rumo neste momento. Ele considera a liga mexicana competitiva e vê no América a chance de recuperar o bom futebol. O acordo deve ser definido até o fim desta semana. É provável que o meio-campista não seja relacionado para o próximo compromisso do Palmeiras, no domingo, às 20h30, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pela sexta rodada do Paulistão. Veiga é o maior goleador do Palmeiras neste século (109 gols), quem mais fez gols na história do Allianz Parque (57) e está no top 20 de maiores artilheiros da história do clube. São 109 gols em 384 partidas durante oito temporadas completas com a camisa do time do qual se tornou ídolo. Veiga demorou a deslanchar na equipe, tanto que foi emprestado em seu segundo ano, em 2018, para o Athletico-PR. Voltou em 2019 e começou a brilhar em 2020, com gols em clássicos e outros que renderam taças importantes, como o tricampeonato da Libertadores, em 2021. Ele ostenta 11 títulos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Raphael Veiga proposta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: técnico fala sobre bastidores do clube e proibição de pessoas no vestiário: 'blindado' Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu 29.01.26 17h14 FUTEBOL Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube 29.01.26 15h22 Carlos Ferreira Leão, foi ruim o que poderia ter sido pior 29.01.26 13h57 Adrenalina Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual Programação será no dia 7 de fevereiro, a partir das 8h. 29.01.26 12h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 Mais esportes Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold' 29.01.26 12h07 COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01