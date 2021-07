Rafaella Santos defende irmão e xinga árbitro de Brasil x Chile: 'Depois falam que o Neymar é cai cai'

A influenciadora digital Rafaella Santos, irmã de Neymar, xingou o árbitro da partida, Patricio Loustau, da Argentina, e afirmou que o juiz 'estava vendo outro jogo' e não o mesmo que ela, que reclamava da quantidade de entradas duras sofridas pelo camisa 10 da Seleção, que avançou na competição após uma vitória suada, com um a menos, desde a expulsão de Gabriel Jesus no começo do segundo tempo.+ Veja a tabela da Copa América!

- Que jogo esse juiz está vendo, eu estou vendo um e ele está vendo outro. Meu irmão está apanhando, cara toda sujo e meu querido, senhor juiz, que está vendo um jogo que não estou vendo, ele não dá cartão para quem está batendo, aí depois falam que o Neymar é cai cai. Vão tomar no.... - disse ela, em vídeo publicado no Instagram.

Depois da vitória suada por 1 a 0, com direito a dancinha dos 'Havaianos' de Neymar e Lucas Paquetá e um jogador a menos durante todo o segundo tempo devido a entrada dura de Gabriel Jesus no chileno Mena, que depois gerou uma chuva de memes, a influenciadora postou mais um vídeo comemorando a vitória.

O Brasil enfrenta o Peru na semifinal da Copa América nesta segunda-feira, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.