Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Rafaela Silva brilha e conquista o ouro no Grand Slam de Paris de judô em nova categoria

A brasileira de 33 anos dominou a final e aplicou um ippon sobre a adversária com apenas 39 segundos de combate

Estadão Conteúdo
fonte

As lutas eliminatórias no Ginásio Metropolitano de Tóquio começam às 22h30 (© Alexandre Loureiro/COB/Direitos Reservados)

O Brasil subiu no lugar mais alto do pódio do Grand Slam de Paris neste sábado, no primeiro dia de disputa do torneio. Rafaela Silva superou Enkhriilen Lkhagvatogoo, da Mongólia, na decisão e conquistou o ouro na categoria até 63kg.

A brasileira de 33 anos dominou a final e aplicou um ippon sobre a adversária com apenas 39 segundos de combate. Antes disso, Rafa passou pela japonesa Kirari Yamaguchi, pela holandesa Joanne Van Lieshout e pela italiana Carlotta Avanzato.

A conquista de Rafaela Silva veio poucas semanas depois de a judoca deixar o Flamengo e retornar ao Instituto Reação, clube onde iniciou na modalidade.

Este foi apenas o terceiro ouro de Rafaela em Grand Slams, o primeiro desde 2023. Campeã olímpica e bicampeã mundial no até 57kg, ela trocou de categoria para o ciclo olímpico até os Jogos de Los Angeles-2028.

Outra judoca brasileira chegou para a disputa de medalhas na abertura da competição em Paris. Larissa Pimenta perdeu o bronze para a alemã Mascha Ballhaus na chave até 52kg.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

judô

Grand Slam de Paris

Rafaela Silva
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação

Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo

07.02.26 8h00

Futebol

Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios

Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC

06.02.26 16h12

FUTEBOL

Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval

Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro

06.02.26 15h29

Futebol

Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores

Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com.

06.02.26 12h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

07.02.26 7h00

Futebol

Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação

Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo

07.02.26 8h00

Futebol

De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino

O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu

07.02.26 8h00

Campeonato Mineiro

Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Mineiro

Atlético-MG e Athletic-MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

07.02.26 17h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda