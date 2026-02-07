Rafaela Silva brilha e conquista o ouro no Grand Slam de Paris de judô em nova categoria A brasileira de 33 anos dominou a final e aplicou um ippon sobre a adversária com apenas 39 segundos de combate Estadão Conteúdo 07.02.26 17h27 As lutas eliminatórias no Ginásio Metropolitano de Tóquio começam às 22h30 (© Alexandre Loureiro/COB/Direitos Reservados) O Brasil subiu no lugar mais alto do pódio do Grand Slam de Paris neste sábado, no primeiro dia de disputa do torneio. Rafaela Silva superou Enkhriilen Lkhagvatogoo, da Mongólia, na decisão e conquistou o ouro na categoria até 63kg. A brasileira de 33 anos dominou a final e aplicou um ippon sobre a adversária com apenas 39 segundos de combate. Antes disso, Rafa passou pela japonesa Kirari Yamaguchi, pela holandesa Joanne Van Lieshout e pela italiana Carlotta Avanzato. A conquista de Rafaela Silva veio poucas semanas depois de a judoca deixar o Flamengo e retornar ao Instituto Reação, clube onde iniciou na modalidade. Este foi apenas o terceiro ouro de Rafaela em Grand Slams, o primeiro desde 2023. Campeã olímpica e bicampeã mundial no até 57kg, ela trocou de categoria para o ciclo olímpico até os Jogos de Los Angeles-2028. Outra judoca brasileira chegou para a disputa de medalhas na abertura da competição em Paris. Larissa Pimenta perdeu o bronze para a alemã Mascha Ballhaus na chave até 52kg. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave judô Grand Slam de Paris Rafaela Silva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 Campeonato Mineiro Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Mineiro Atlético-MG e Athletic-MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 17h30