Rafael Leão marca, Milan vence o Cagliari e assume a liderança do Italiano

O Milan assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Cagliari por 1 a 0 nesta sexta-feira, no estádio SantElia, na abertura da 18ª rodada. O único gol da partida foi marcado por Rafael Leão.

Invicto desde a estreia, o Milan vive grande fase e chegou aos 38 pontos, dois a mais que a Inter de Milão, que entra em campo no domingo contra o Bologna. A equipe rossonera tem sido conduzida pelo protagonismo de Luka Modric no meio-campo.

O Cagliari, por sua vez, segue na 14ª colocação, com 18 pontos, ainda mantendo uma distância considerada confortável da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi equilibrado. Mesmo atuando em casa, o Cagliari adotou postura cautelosa, buscando reduzir os espaços do Milan, e criou a melhor chance da etapa inicial em uma cabeçada de Michel Adopo.

Do lado visitante, o Milan tentou explorar a qualidade técnica de Modric, mas o meia encontrou dificuldades diante da marcação adversária e pouco conseguiu produzir antes do intervalo. O gol rossonero saiu logo no início do segundo tempo. Aos cinco minutos, Rabiot cruzou e Rafael Leão finalizou para o fundo das redes.

Após sofrer o gol, o Cagliari precisou se lançar mais ao ataque e acabou oferecendo espaços. O Milan quase ampliou em chute de Pulisic, defendido por Elia Caprile. O goleiro ainda evitou o segundo gol em cobrança de falta de Modric, mas não conseguiu impedir a derrota da equipe da casa.

O Milan volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), quando recebe o Genoa, no San Siro. No mesmo dia, às 14h30, o Cagliari visita o Cremonese.