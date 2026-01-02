Rafael Leão marca, Milan vence o Cagliari e assume a liderança do Italiano Estadão Conteúdo 02.01.26 19h13 O Milan assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Cagliari por 1 a 0 nesta sexta-feira, no estádio SantElia, na abertura da 18ª rodada. O único gol da partida foi marcado por Rafael Leão. Invicto desde a estreia, o Milan vive grande fase e chegou aos 38 pontos, dois a mais que a Inter de Milão, que entra em campo no domingo contra o Bologna. A equipe rossonera tem sido conduzida pelo protagonismo de Luka Modric no meio-campo. O Cagliari, por sua vez, segue na 14ª colocação, com 18 pontos, ainda mantendo uma distância considerada confortável da zona de rebaixamento. O primeiro tempo foi equilibrado. Mesmo atuando em casa, o Cagliari adotou postura cautelosa, buscando reduzir os espaços do Milan, e criou a melhor chance da etapa inicial em uma cabeçada de Michel Adopo. Do lado visitante, o Milan tentou explorar a qualidade técnica de Modric, mas o meia encontrou dificuldades diante da marcação adversária e pouco conseguiu produzir antes do intervalo. O gol rossonero saiu logo no início do segundo tempo. Aos cinco minutos, Rabiot cruzou e Rafael Leão finalizou para o fundo das redes. Após sofrer o gol, o Cagliari precisou se lançar mais ao ataque e acabou oferecendo espaços. O Milan quase ampliou em chute de Pulisic, defendido por Elia Caprile. O goleiro ainda evitou o segundo gol em cobrança de falta de Modric, mas não conseguiu impedir a derrota da equipe da casa. O Milan volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), quando recebe o Genoa, no San Siro. No mesmo dia, às 14h30, o Cagliari visita o Cremonese. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Milan COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11