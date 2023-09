Racing, da Argentina, altera escudo em ação de conscientização contra o câncer

O clube de futebol argentino Racing alterou o escudo ao longo de quatro semanas, em campanha de conscientização contra o câncer de testículo. Nas redes sociais, o clube enfatizou a importância do reconhecimento das etapas de desenvolvimento do tumor.

As mudanças, que eram mínimas no início, passaram a despertar a curiosidade dos torcedores, incomodados com as alterações frequentes e aparentemente sem motivo. No Instagram, o perfil oficial do clube compartilhou um vídeo explicando a ação, que tinha como objetivo deixar os torcedores desconfortáveis aos poucos, assim como o câncer.

“O que aconteceu com nosso escudo? A detecção precoce de um tumor permite maiores chances de cura. Por isso, em colaboração com @lagarto.fleita e @kappasport_ar juntamo-nos à FUCA ( Fundação de Investigação Educação e Prevenção ao Câncer) numa campanha que procura sensibilizar para este problema que afeta tantas pessoas, modificando o nosso escudo durante quatro semanas, representando, assim, as etapas do desenvolvimento do testículo”, diz a legenda.

Após o vídeo, as críticas se tornaram elogios à atitude do clube. "Para quem sofreu o mesmo, a campanha parece excelente", disse um torcedor. "O quanto é importante falar sobre esses assuntos, obrigado Racing", comentou outro.

