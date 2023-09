Setembro dourado: evento debate os avanços e desafios no tratamento do câncer infanto juvenil

Com a finalidade de conscientizar e informar sobre o câncer infantojuvenil, o “Setembro Dourado” busca alertar pais, profissionais da saúde e a sociedade em geral sobre a importância de se manter atento aos sintomas de câncer em crianças e adolescentes. Para debater esses e outros desafios da oncopediatria, a Casa Ronald McDonald Belém realizará o 1° Simpósio em Oncologia Pediátrica, nos dia 14 e 15 de setembro, no Teatro Maria Sylvia Nunes.

O evento visa proporcionar conhecimentos e estratégias para aprimorar o tratamento e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer, com a promoção de um impacto social positivo no território paraense.

A médica oncologista do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), Karoline Silva, fala sobre a importância do simpósio para a sociedade em geral.

“A informação é a maior arma contra o câncer. As famílias precisam buscar entender sobre o diagnóstico, as etapas do tratamento, os riscos infecciosos dos paciente em quimioterapia e os fatores que podem influenciar no sucesso da terapia. O câncer infantil não tem prevenção. É o diagnóstico precoce que faz toda diferença. Quando diagnosticado em fases iniciais o câncer tem altas chances de cura. Porém como a maioria dos sintomas se confunde com os de doenças comuns da infância, isso leva ao atraso no diagnóstico e tem impacto direto na sobrevida da criança”, explica.

O Pará lidera o ranking de novos casos de câncer infantojuvenil na Região Norte. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa para o ano de 2023, no estado, é que cerca de 280 meninas e meninos sejam diagnosticados com a doença. Em todo o Brasil esses números devem chegar a um total de 7.930 pacientes.

"Este Simpósio é um marco para a Casa Ronald Belém e representa um sonho que se torna realidade. Através desse evento, poderemos oferecer informações essenciais e promover o compartilhamento de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde que lutam diariamente contra o câncer infantojuvenil. O câncer é uma batalha que não pode ser enfrentada isoladamente. Portanto, o Simpósio será uma oportunidade para unir especialistas engajados, compartilhando perspectivas e avanços no tratamento da doença. Será um espaço para aprendermos juntos e buscarmos soluções que possam melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes afetados por essa condição" destaca Rosa Pires, presidente da Casa Ronald McDonald Belém.

O 1° Simpósio em Oncologia Pediátrica contará com palestras, mesas redondas e sensibilizações aos participantes. Entre os convidados estão: Patrícia Santos, psicóloga clínica e da saúde, neuropsicóloga e coordenadora estadual da Atenção Oncológica na Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA); Viviane Junqueira, representante do Instituto Ronald McDonald – RJ; Dr. Tadeu Fernando Fernandes, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria; Dra. Alayde Wanderley, diretora técnica do Hospital Infantil Octávio Lobo (HOIOL)- PA; Dr. Algemir Lunardi Brunetto, chefe do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) – RS; Wagner Santana, secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), de Francisco Morato- SP.

Os debates serão pautados por importantes temas, entre eles: as problemáticas no tratamento do câncer infantojuvenil, como o abandono das terapias. A rede de apoio aos pacientes e familiares, também, será um dos destaques, assim como os desafios da oncologia pediátrica a crianças e adolescentes indígenas no Pará.

As inscrições para o 1° Simpósio em Oncologia Pediátrica já estão abertas, e podem ser feitas na plataforma de eventos Even3, no valor de R$100,00 para estudantes e R$200,00 para profissionais da saúde e de outras áreas. As vagas são limitadas, conforme a lotação do espaço onde será realizado o evento.

Serviço:

1° Simpósio em Oncologia Pediátrica

Quando? 14 e 15 de setembro

Onde? Teatro Maria Sylvia Nunes, localizado na Estação das Docas

Horário? 8h às 18h

Inscrições podem ser feitas diretamente no site