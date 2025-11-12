Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

'Quero que o Flamengo enfrente o Remo em Belém', diz Janja ao Grupo Liberal

Durante a COP 30, primeira-dama afirmou que o Pará merece um clube na elite do futebol brasileiro e demonstrou apoio ao Leão Azul

Hannah Franco
fonte

Durante COP 30, Janja diz que torce por duelo entre Remo e Flamengo (Arquivo O Liberal)

A primeira-dama Janja Lula da Silva aproveitou sua passagem por Belém durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30para falar sobre futebol e declarou apoio ao Clube do Remo. Flamenguista assumida, ela afirmou que espera ver o time azulino disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e sonha com um confronto entre o Remo e o Flamengo na capital paraense.

“O Pará merece, Belém merece um time na 1ª Divisão. Estou torcendo muito pra isso. Você sabe que eu sou flamenguista, né? Mas quero muito que o Flamengo enfrente o Remo aqui em Belém no ano que vem”, disse Janja, durante entrevista concedida ao Grupo Liberal.

Remo vive expectativa de acesso na Série B

A fala da primeira-dama ocorre em um momento decisivo para o Remo na Série B. Sob o comando do técnico Guto Ferreira, o clube azulino segue na briga pelo acesso à elite nacional e pode confirmar a vaga já nesta rodada.

Para garantir o retorno à Série A, o Remo precisa vencer o Avaí e torcer por derrotas da Chapecoense, que enfrenta o Volta Redonda-RJ fora de casa, e do Criciúma, que joga em casa contra o Botafogo-SP. 

.
