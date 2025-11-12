Janja declara carinho especial por Belém e elogia COP 30: 'A cidade tem que se sentir muito honrada'

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, destacou o carinho que sente pela cidade de Belém durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Em entrevista ao Grupo Liberal, ela afirmou que a hospitalidade dos paraenses foi um dos fatores que tornaram possível a realização do evento internacional na capital paraense.

“Já dá pra se sentir em casa, eu amo Belém. Eu já adotei Belém como a cidade do meu coração. Se a COP 30 está acontecendo, é por conta da população de Belém que abraçou a conferência, dos nossos trabalhadores e trabalhadoras que construíram esse espaço e têm sido receptivos com as delegações. Belém tem que se sentir muito honrada por receber essa COP”, declarou Janja.

"A gente mostrou a cidade de Belém, mostrou ao mundo que é possível realizar grandes eventos aqui na cidade, no coração da Amazônia", disse Janja.

Durante a entrevista, Janja também comentou sobre a culinária paraense, citando a maniçoba como seu prato favorito. Segundo ela, os sabores da região são únicos e conquistaram o seu paladar.

“Eu adoro maniçoba. Amo a comida de Belém. Os baianos podem até ficar bravos comigo, mas a culinária do Pará, especialmente da cidade de Belém, é maravilhosa. É do meu coração”, afirmou a primeira-dama.

Ao ser questionada sobre o futebol paraense, Janja demonstrou torcida pelo Clube do Remo na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Flamenguista assumida, ela afirmou que espera ver o time azulino na elite do futebol nacional em 2026.

“O Pará merece, Belém merece um time na Primeira Divisão. Estou torcendo muito pra isso. Você sabe que eu sou flamenguista, né? Mas quero muito que o Flamengo enfrente o Remo aqui em Belém no ano que vem”, disse.