Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Janja declara carinho especial por Belém e elogia COP 30: 'A cidade tem que se sentir muito honrada'

Em entrevista ao Grupo Liberal, a primeira-dama elogiou o acolhimento dos paraenses e disse que a realização da conferência é um reflexo do empenho da população

Hannah Franco e Maycon Marte
fonte

Janja elogia acolhimento dos paraenses e sucesso da COP 30 em Belém (Reprodução/Instagram)

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, destacou o carinho que sente pela cidade de Belém durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Em entrevista ao Grupo Liberal, ela afirmou que a hospitalidade dos paraenses foi um dos fatores que tornaram possível a realização do evento internacional na capital paraense.

“Já dá pra se sentir em casa, eu amo Belém. Eu já adotei Belém como a cidade do meu coração. Se a COP 30 está acontecendo, é por conta da população de Belém que abraçou a conferência, dos nossos trabalhadores e trabalhadoras que construíram esse espaço e têm sido receptivos com as delegações. Belém tem que se sentir muito honrada por receber essa COP”, declarou Janja.

VEJA MAIS

image Gilberto Gil participa da noite de estreia da ópera “I-Juca Pirama” no Theatro da Paz
O cantor assistiu ao espetáculo ao lado de Flora Gil, Janja e das ministras Marina Silva, Margareth Menezes e Anielle Franco

image Enviada especial da COP 30, Janja entrega a Lula cartas dos biomas brasileiros
Documento também foi entregue ao presidente da COP, embaixador André Corrêa do Lago, e à CEO da conferência, Ana Toni

"A gente mostrou a cidade de Belém, mostrou ao mundo que é possível realizar grandes eventos aqui na cidade, no coração da Amazônia", disse Janja.

Durante a entrevista, Janja também comentou sobre a culinária paraense, citando a maniçoba como seu prato favorito. Segundo ela, os sabores da região são únicos e conquistaram o seu paladar.

“Eu adoro maniçoba. Amo a comida de Belém. Os baianos podem até ficar bravos comigo, mas a culinária do Pará, especialmente da cidade de Belém, é maravilhosa. É do meu coração”, afirmou a primeira-dama.

Ao ser questionada sobre o futebol paraense, Janja demonstrou torcida pelo Clube do Remo na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Flamenguista assumida, ela afirmou que espera ver o time azulino na elite do futebol nacional em 2026.

“O Pará merece, Belém merece um time na Primeira Divisão. Estou torcendo muito pra isso. Você sabe que eu sou flamenguista, né? Mas quero muito que o Flamengo enfrente o Remo aqui em Belém no ano que vem”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

janja

cop 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda