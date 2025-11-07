Enviada especial da COP 30, Janja entrega a Lula cartas dos biomas brasileiros

Durante o segundo dia da Cúpula dos Líderes em Belém (PA), Janja Lula da Silva, Jurema Werneck e Denise Dora, Enviadas Especiais da COP 30 nos temas Mulheres, Igualdade Racial e Periferias e Direitos Humanos e Transição Justa, entregaram as cartas dos biomas brasileiros ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao presidente da COP, embaixador André Corrêa do Lago, e à CEO da conferência, Ana Toni.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, a primeira-dama afirma que o documento foi elaborado após uma jornada de quatro meses ouvindo a população, principalmente mulheres, nos seis biomas do Brasil: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa.

“Então, a gente queria entregar para vocês porque é o resultado desse trabalho que a gente caminhou até chegar a Belém”, declarou Janja.

Segundo ela, as cartas reúnem o aprendizado construído junto a mais de 600 organizações da sociedade civil, representando todas as regiões do Brasil. O conteúdo é resultado de encontros realizados com comunidades que atuam diariamente na construção de um futuro mais justo e sustentável.

A primeira-dama informou ainda que pretende entregar as cartas a todos os líderes presentes no evento. “Que essas vozes sigam reverberando, não apenas nas salas de negociação, mas nos caminhos que o mundo escolher trilhar a partir dessa COP. Que elas inspirem decisões corajosas e novos começos”, disse a primeira-dama.