Gilberto Gil participa da noite de estreia da ópera “I-Juca Pirama” no Theatro da Paz

O cantor e compositor Gilberto Gil acompanhou, na noite da última segunda-feira (10), a estreia mundial da ópera “I-Juca Pirama”, no Theatro da Paz, em Belém. O artista assistiu ao espetáculo do camarote do governador, ao lado da esposa, Flora Gil, da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, e das ministras Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Margareth Menezes (Cultura) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

VEJA MAIS

Gil desembarcou na capital paraense na manhã de segunda-feira e ficou hospedado em um hotel de luxo da cidade. A presença do músico marcou um dos momentos mais aguardados da programação cultural da COP 30.

Espetáculo

Inspirada no poema de Gonçalves Dias, a obra tem libreto do escritor Paulo Coelho e trilha assinada por Gilberto Gil e Aldo Brizzi. Com direção cênica e musical do maestro italiano Brizzi, a produção propõe uma leitura contemporânea do clássico brasileiro, unindo arte, natureza e sabedoria ancestral dos povos da floresta.

O elenco reúne a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, o Coro Carlos Gomes, artistas do Núcleo de Ópera da Bahia e o grupo indígena Huni Kuin, do Acre. Os figurinos foram confeccionados por artesãos e coletivos indígenas da Amazônia, com materiais naturais, e assinados pelo xamã e artista plástico Tukano Bu’ú Kennedy e pela figurinista Irma Ferreira.