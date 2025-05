Como ver a estreia de Ancelotti pela seleção no Brasil? Saiba quanto custará o ingresso

A estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira em solo nacional está marcada para o dia 10 de junho de 2025, quando o Brasil enfrentará o Paraguai pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, com início às 21h45 (horário de Brasília).

Após o anúncio oficial da contratação do italiano, a expectativa é alta para a estreia de Ancelotti no Brasil, e a procura por ingressos deve ser significativa. A CBF deve disponibilizar as entradas tanto pela internet quanto em pontos físicos, como ocorreu em partidas anteriores.

Quanto vai ser o ingresso?

Se você deseja acompanhar a partida no estádio, aguarde mais um pouco: a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não iniciou a venda de ingressos para o confronto. No entanto, é esperado que a comercialização comece nos próximos dias.

No último jogo da Seleção Brasileira em casa, contra a Colômbia, os ingressos variaram entre R$ 180 e R$ 380. Para o duelo contra o Paraguai, os valores ainda não foram confirmados, mas é provável que sigam uma faixa semelhante ou fiquem com preço acima, devido à importância da partida.