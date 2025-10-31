Quem vai transmitir a Copa do Mundo de 2026? Entenda divisão dos direitos até aqui As partidas terão cobertura na TV aberta e por assinatura, no modelo simulcast, no qual a mesma equipe estará presente nas duas transmissões Estadão Conteúdo 31.10.25 16h38 Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball) A menos de um ano da Copa do Mundo de 2026, SBT e N Sports oficializaram a parceria para uma transmissão conjunta da competição. As partidas terão cobertura na TV aberta e por assinatura, no modelo simulcast, no qual a mesma equipe estará presente nas duas transmissões. Assim, as emissoras se juntam à CazéTV e à TV Globo na cobertura dos jogos. O pacote de SBT e N Sports terá os mesmos jogos transmitidos pela TV Globo. O contrato foi assinado por meio de um sublicenciamento com a LiveMode, que também é responsável por gerir a CazéTV, no mercado brasileiro. Serão 32 partidas transmitidas pelos três canais, pacote que também inclui todos os jogos da seleção brasileira. Galvão Bueno e Tiago Leifert são dois nomes já confirmados na narração das partidas. Galvão, recordista em narrações de Copa do Mundo - 13 edições consecutivas, de 1974 a 2022 -, também é sócio do N Sports e retorna à competição após deixar a TV Globo após o Mundial do Catar. "É uma emoção que se renova a cada Copa. São mais de cinco décadas contando as histórias que fazem o coração do torcedor brasileiro bater mais forte. Estar mais uma vez presente nesse espetáculo mundial junto com a seleção brasileira é um privilégio e uma responsabilidade imensa. Tudo isso é fruto de muito trabalho, dedicação e de uma parceria construída com confiança e paixão pelo que fazemos", afirmou o narrador. A TV Globo garantiu 55 partidas da Copa do Mundo. Além dos 32 jogos do SBT e N Sports, a emissora carioca assegurou outros 23 jogos. No entanto, ela perdeu a exclusividade da competição, inclusive nos meios digitais, mas tem como trunfo os direitos de todas as partidas da seleção brasileira e da final, que ocorre em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A CazéTV, terceiro pilar das transmissões da Copa do Mundo, é também o mais importante até aqui. O canal , que tem o influenciador, comentarista e apresentador Casimiro Miguel como líder, em sociedade com a LiveMode, será o único a transmitir 100% da competição, os 104 confrontos, em que metade destes serão exclusivos. O pacote anunciado nesta sexta-feira deve ser o último a ser negociado pela LiveMode, e completa o grupo de detentores no Brasil: CazéTV/YouTube, Grupo Globo e SBT/N Sports. Vale destacar que, como os jogos do canal de Casimiro Miguel serão transmitidos no YouTube, a N Sports não poderá retransmitir as partidas em suas plataformas digitais, limitando-se à TV por assinatura. A Copa do Mundo de 2026 será disputada no Canadá, EUA e México, entre 11 de junho e 19 de julho. A competição marca a estreia do novo formato ampliado, com 48 seleções participantes. 