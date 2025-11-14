Quem pode se classificar para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira?

As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 podem definir nesta sexta-feira mais dois classificados para o Mundial do ano que vem. Holanda, do corintiano Memphis Depay, e Croácia têm chances de garantir vagas diretas ainda nesta rodada.

No Grupo G, a líder Holanda, com 16 pontos, e a Polônia, segunda colocada com 13, duelam em confronto direto nesta sexta-feira, às 16h45, no Estádio Nacional de Varsóvia. Para os holandeses, uma vitória já garante um lugar na Copa do próximo ano.

No Grupo L, a liderança está com a Croácia, que tem 16 pontos, três a mais que a República Tcheca, com 13, mas que tem um jogo a mais. Nesta sexta, às 16h45, os croatas enfrentam em casa Ilhas Faroé e, caso vençam, conquistam classificação direta no Mundial.

Até o momento, 29 das 48 vagas para a Copa do Mundo de 2026 já foram preenchidas. América do Sul, Ásia, África e Oceania já definiram todos os classificados, enquanto Europa e Américas do Norte, Central e Caribe ainda estão com a disputa da fase regular das Eliminatórias.

QUAIS SELEÇÕES JÁ SE CLASSIFICARAM PARA A COPA DO MUNDO DE 2026? 1 - África do Sul (África) 2 - Arábia Saudita (Ásia) 3 - Argélia (África) 4 - Argentina (América do Sul) 5 - Austrália (Ásia) 6 - Brasil (América do Sul) 7 - Cabo Verde (África) 8 - Canadá (país-sede) 9 - Catar (Ásia) 10 - Colômbia (América do Sul) 11 - Coreia do Sul (Ásia) 12 - Costa do Marfim (África) 13 - Egito (África) 14 - Equador (América do Sul) 15 - EUA (país-sede) 16 - França (Europa) 17 - Gana (África) 18 - Inglaterra (Europa) 19 - Irã (Ásia) 20 - Japão (Ásia) 21 - Jordânia (Ásia) 22 - Marrocos (África) 23 - México (país-sede) 24 - Nova Zelândia (Oceania) 25 - Paraguai (América do Sul) 26 - Senegal (África) 27 - Tunísia (África) 28 - Uruguai (América do Sul) 29 - Uzbequistão (Ásia)