Quem é Jean Lucas, meia convocado por Ancelotti para a seleção brasileira? Estadão Conteúdo 27.08.25 14h08 Com o corte de Joelinton, do Newcastle, por lesão, Carlo Ancelotti voltou suas atenções para os campeonatos nacionais e escolheu o meio-campista Jean Lucas como substituto. O jogador do Bahia é um dos destaques da equipe de Rogério Ceni nesta temporada e faz com que o clube volte a ter um atleta convocado à seleção brasileira depois de 34 anos. Assim, o jogador da equipe baiana vai integrar a relação de atletas para a disputa dos dois últimos compromissos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto. "A história continua sendo feita por esse Bahêa", escreveu o clube, celebrando a conquista de seu jogador. Revelado pelo Flamengo em 2018, o volante ganhou destaque nacional durante sua passagem por empréstimo pelo Santos, no ano seguinte, em negociação que envolveu a ida de Bruno Henrique ao time rubro-negro. O atleta fez parte do elenco de Jorge Sampaoli no início da temporada, quando a equipe chegou às semifinais do Campeonato Paulista. Em junho, mesmo emprestado, o Santos sofreu com a perda de seu volante, já que o Flamengo o negociou para o Lyon, da França. O clube paulista não recebeu nenhum valor pela transação, mas conseguiu se recuperar ao longo da temporada, terminando com o vice-campeonato brasileiro. Na França, Jean Lucas somou passagens pelo Lyon, Brest e Monaco, sem conseguir se firmar na equipe titular. Em 2023, acertou seu retorno ao Santos, mas pouco permaneceu na equipe. No mesmo ano, fez parte da campanha do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro e foi negociado para o Bahia. Foi no clube de Salvador que Jean Lucas, aos 27 anos, alcançou a melhor forma de sua carreira. Desde o último ano, disputou 74 partidas, com 11 gols marcados - maior marca por um clube. Foi também no Bahia onde conquistou seu primeiro título de expressão da carreira, com o título do Campeonato Baiano no início deste ano. A convocação de Jean Lucas se justifica pela presença de Ancelotti na última partida da equipe, na Arena Fonte Nova, contra o Santos. Apesar de não ter entrado no primeiro corte do treinador, o volante continuou na mira do italiano, com sua presença na pré-lista. A última vez que um atleta do Bahia foi chamado para servir à seleção brasileira foi em 1991, quando Luis Henrique esteve na lista elaborada pelo técnico Carlos Aberto Parreira, que fazia a sua estreia à frente da equipe principal da CBF. No dia 30 de outubro de 1991, o meia fez parte do time que enfrentou a Iugoslávia e venceu o adversário pelo placar de 3 a 1. O duelo foi realizado na cidade mineira de Varginha, em Minas Gerais. O jogador do Bahia, que também defendeu o Fluminense, entre outros clubes, inclusive abriu o placar. Raí e Muller também balançaram a rede. Vladan Lukic descontou. 