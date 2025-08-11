Queda de energia paralisa jogos no Cincinnati Open e atrasa programação Estadão Conteúdo 11.08.25 19h18 Uma queda de energia interrompeu a programação do Cincinnati Open nesta segunda-feira, causando a suspensão temporária de partidas nas chaves masculina e feminina. O problema ocorreu no início da noite, e a organização estima que o fornecimento seja restabelecido por volta das 19h15 (horário de Brasília). De acordo com relatos no local, a falha elétrica teria relação com a fumaça proveniente de um gerador. A chamada eletrônica agora é usada em todos os eventos do ATP Tour, e o sistema automatizado não pode ser utilizado enquanto houver queda de energia, o que inviabilizou a continuidade das partidas. Com a ausência de juízes de linha humanos, não foi possível manter o andamento dos jogos, resultando em uma paralisação de cerca de 30 minutos. No torneio masculino, dois jogos foram afetados. Benjamin Bonzi enfrentava Stefanos Tsitsipas e havia perdido o primeiro set por 7/6 (7/4), mas liderava o segundo por 5/2 quando a partida foi interrompida. Em outra quadra, Taylor Fritz vencia Lorenzo Sonego por 7/6 (7/4) na parcial inicial. Nas duplas femininas, duas partidas também foram paralisadas, entre elas o confronto que contou com a brasileira Luisa Stefani ao lado da húngara Timea Babos. Elas perderam o primeiro set por 7/6 (7/2), mas reagiam e venciam o segundo por 3/0 no momento da interrupção. O cronograma do dia foi impactado, e a estreia de João Fonseca contra o francês Terence Atmane também sofreu atraso. A organização aguarda a normalização da energia para retomar as atividades e manter o andamento do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Cincinnati Open Stefanos Tsitsipas João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras 11.08.25 20h48 Copa da Juventude Remo conquista títulos no sub-10 e sub-18 da Copa da Juventude Equipes venceram finais disputadas na Arena Águia, em Ananindeua 11.08.25 18h06 SÉRIE B Marrony comemora primeiro gol pelo Remo e mira retorno ao G4 da Série B 'Tô adaptado e quero ajudar' Atacante marcou na vitória sobre o América-MG e destaca confiança no trabalho do técnico António Oliveira 11.08.25 16h55 Adrenalina Baiano - o arquiteto das emoções sobre duas rodas Ele é construtor de pistas de motocross e transformou a paixão em profissão. 11.08.25 14h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira 11.08.25 7h00 Futebol Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém 11.08.25 10h45 Futebol Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A 11.08.25 11h15 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40