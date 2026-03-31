'Que Messi aproveite a Copa do Mundo, caso decida ir', diz técnico da Argentina Técnico da Argentina, Lionel Scaloni, confirma presença de Messi entre os titulares e deixa futuro no Mundial de 2026 em aberto para o jogador Estadão Conteúdo 31.03.26 11h43 Lionel Scaloni, técnico da Argentina, confirmou que Lionel Messi será titular no próximo amistoso contra a Zâmbia. O treinador abordou a possível participação do craque na Copa do Mundo de 2026, destacando que a decisão final pertence ao próprio atleta. O comandante da seleção argentina afirmou que o camisa 10 iniciará a partida. Sobre o Mundial, Scaloni reiterou que a escolha de jogar ou não compete exclusivamente a Messi. "Se Messi decide vir à Copa do Mundo, que aproveite, não vou me cansar de dizer isso... logicamente, sabemos que ele compete", declarou Lionel Scaloni. Scaloni avalia desempenho da equipe O técnico também avaliou a atuação da equipe na vitória sobre a Mauritânia, considerada abaixo do esperado. Scaloni valorizou a capacidade do grupo em reconhecer um desempenho aquém do ideal. "É um bom sinal que eles tenham percebido que o jogo não foi bom. Uma equipe que compete, jogando bem ou mal, sempre passa a sensação de ser um time, e isso foi o que não fizemos naquele dia", explicou o comandante. Preparação para o próximo desafio O treinador argentino sublinhou a importância da inteligência dos jogadores em campo. Ele frisou a necessidade de os atletas identificarem e corrigirem falhas durante as partidas. "Além de jogar bem, eles são inteligentes e, quando não jogam bem, percebem isso e corrigem", completou Scaloni. A próxima partida contra a Zâmbia servirá como um teste para o time. Scaloni busca verificar se a performance anterior foi um evento isolado ou um reflexo do momento atual da equipe. "O próximo duelo vai nos permitir ver se realmente foi apenas uma partida isolada ou se é algo do momento", finalizou o técnico da Argentina. A Argentina enfrentará a Zâmbia nesta terça-feira, às 20h15 (de Brasília). O jogo ocorrerá no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, marcando o encerramento da Data Fifa para a seleção albiceleste. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Messi Argentina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE A Revelado no Remo, Rony deve reencontrar o ex-clube em duelo contra o Santos Time azulino visita o Peixe na próxima quinta-feira (2), pelo Brasileirão 31.03.26 12h18 futebol Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março 31.03.26 10h00 FUTEBOL Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul 30.03.26 16h52 Futebol CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional 30.03.26 13h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 31.03.26 7h00 QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10 COPA NORTE Com time alternativo, Paysandu tenta manter invencibilidade contra o Guaporé Time bicolor não perde há oito jogos e busca seguir com a boa fase diante da equipe rondoniense; Bicola será comandado pelo auxiliar Elton Macaé, enquanto o técnico Júnior Rocha permanece em Belém com os titulares 31.03.26 8h00 futebol Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março 31.03.26 10h00