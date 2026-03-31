'Que Messi aproveite a Copa do Mundo, caso decida ir', diz técnico da Argentina

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, confirmou que Lionel Messi será titular no próximo amistoso contra a Zâmbia. O treinador abordou a possível participação do craque na Copa do Mundo de 2026, destacando que a decisão final pertence ao próprio atleta.

O comandante da seleção argentina afirmou que o camisa 10 iniciará a partida. Sobre o Mundial, Scaloni reiterou que a escolha de jogar ou não compete exclusivamente a Messi.

"Se Messi decide vir à Copa do Mundo, que aproveite, não vou me cansar de dizer isso... logicamente, sabemos que ele compete", declarou Lionel Scaloni.

Scaloni avalia desempenho da equipe

O técnico também avaliou a atuação da equipe na vitória sobre a Mauritânia, considerada abaixo do esperado. Scaloni valorizou a capacidade do grupo em reconhecer um desempenho aquém do ideal.

"É um bom sinal que eles tenham percebido que o jogo não foi bom. Uma equipe que compete, jogando bem ou mal, sempre passa a sensação de ser um time, e isso foi o que não fizemos naquele dia", explicou o comandante.

Preparação para o próximo desafio

O treinador argentino sublinhou a importância da inteligência dos jogadores em campo. Ele frisou a necessidade de os atletas identificarem e corrigirem falhas durante as partidas.

"Além de jogar bem, eles são inteligentes e, quando não jogam bem, percebem isso e corrigem", completou Scaloni.

A próxima partida contra a Zâmbia servirá como um teste para o time. Scaloni busca verificar se a performance anterior foi um evento isolado ou um reflexo do momento atual da equipe.

"O próximo duelo vai nos permitir ver se realmente foi apenas uma partida isolada ou se é algo do momento", finalizou o técnico da Argentina.

A Argentina enfrentará a Zâmbia nesta terça-feira, às 20h15 (de Brasília). O jogo ocorrerá no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, marcando o encerramento da Data Fifa para a seleção albiceleste.