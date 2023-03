Quatro finais seguidas no Paulistão levam Palmeiras à hegemonia do campeonato

O Palmeiras alcançou um feito histórico na noite deste domingo (19) ao se tornar finalista do Campeonato Paulista pela quarta vez seguida. O clube nunca havia conseguido essa sequência de finais desde a implantação das decisões, em 1973.

A vaga foi garantida após empate em 1 a 1 contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Atual campeão do torneio, o Palmeiras aguarda agora o vencedor do confronto entre Água Santa e Bragantino, que acontece nesta segunda-feira (20), na Vila Belmiro, às 21h (horário de Brasília).

Com a conquista do título em 2020 e 2022, e um vice-campeonato em 2021, o Palmeiras busca o tricampeonato na competição. Durante os últimos 50 anos, o Paulistão foi decidido em finais na maioria das vezes, com algumas exceções, como nos anos 1990 e 2000.

A única sequência do Palmeiras disputando finais foi em 1992 (vice) e 1993 (campeão). Em 1994, o Verdão foi campeão, mas por pontos corridos. Em 1995, voltou a uma decisão, mas ficou com o vice. Em 1996, o título veio pela conquista dos dois turnos.

Nas últimas quatro finais seguidas, três foram comandadas pelo técnico Abel Ferreira, que agora vai disputar sua 11ª final pelo Verdão e se tornou o treinador que mais chegou a finais na história do clube, superando Luiz Felipe Scolari.

O período sob o comando do técnico português tem sido de hegemonia alviverde diante dos principais rivais do estado. Nesta edição do Paulistão, por exemplo, o Palmeiras foi o único dos quatro grandes clubes a se classificar para a semifinal.

Os números nos clássicos durante a "era Abel" também confirmam essa boa fase: foram 34 jogos contra Corinthians, São Paulo e Santos, com 18 vitórias, dez empates, seis derrotas, 50 gols marcados e 28 gols sofridos. Abel Ferreira é o terceiro treinador com mais títulos no mundo e é admirado pelos seus jogadores, que o consideram um "top homem, top treinador, top pessoa".