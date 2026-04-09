Quando volta a Fórmula 1? Veja a data da próxima corrida Categoria tem pausa rara em abril e retorna apenas em maio com GP de Miami Hannah Franco 09.04.26 21h00 Quando volta a F1? Veja a data da próxima corrida (Instagram/@gabrielbortoleto_) A Fórmula 1 terá uma pausa incomum em abril de 2026, deixando os fãs sem corridas ao longo de todo o mês. A interrupção ocorre após o cancelamento dos Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita, que estavam previstos para os dias 12 e 19 de abril, respectivamente. As etapas seriam realizadas nos circuitos de Sakhir, no Bahrein, e Jeddah Corniche, na Arábia Saudita. No entanto, o agravamento do conflito no Oriente Médio inviabilizou a realização das provas, principalmente por questões de segurança e logística. VEJA MAIS F1: Bortoleto reclama de falta de aderência no GP do Japão: 'A gente teve algum problema' Por que a Fórmula 1 não terá corridas em abril de 2026? Entenda Cancelamento de etapas no Bahrein e na Arábia Saudita deixa calendário sem provas no mês Por que a Fórmula 1 não terá corridas em abril? A ausência de corridas neste período é considerada rara no calendário da categoria. Segundo informações, esta é apenas a quinta vez nos últimos 50 anos que a Fórmula 1 passa todo o mês de abril sem disputas. O principal motivo para o cancelamento das provas foi a escalada do conflito no Oriente Médio. Ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã têm impactado diretamente a região, com registros de drones e mísseis atingindo áreas próximas, incluindo a capital do Bahrein, Manama. Quando volta a Fórmula 1? Após o intervalo, a Fórmula 1 retorna no dia 3 de maio de 2026, com a realização do Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos. Data: 3 de maio de 2026 Corrida: GP de Miami Circuito: Miami International Autodrome Pausa permite ajustes nas equipes Durante o período sem corridas, as equipes têm autorização para seguir trabalhando no desenvolvimento dos carros. A pausa no calendário pode ser estratégica para ajustes técnicos e preparação para a sequência da temporada. O retorno em Miami marca a retomada oficial das disputas após um intervalo fora do padrão no calendário da principal categoria do automobilismo mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fórmula 1 f1 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39