Quando volta a Fórmula 1? Veja a data da próxima corrida

A Fórmula 1 terá uma pausa incomum em abril de 2026, deixando os fãs sem corridas ao longo de todo o mês. A interrupção ocorre após o cancelamento dos Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita, que estavam previstos para os dias 12 e 19 de abril, respectivamente.

As etapas seriam realizadas nos circuitos de Sakhir, no Bahrein, e Jeddah Corniche, na Arábia Saudita. No entanto, o agravamento do conflito no Oriente Médio inviabilizou a realização das provas, principalmente por questões de segurança e logística.

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Por que a Fórmula 1 não terá corridas em abril?

A ausência de corridas neste período é considerada rara no calendário da categoria. Segundo informações, esta é apenas a quinta vez nos últimos 50 anos que a Fórmula 1 passa todo o mês de abril sem disputas.

O principal motivo para o cancelamento das provas foi a escalada do conflito no Oriente Médio. Ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã têm impactado diretamente a região, com registros de drones e mísseis atingindo áreas próximas, incluindo a capital do Bahrein, Manama.

Quando volta a Fórmula 1?

Após o intervalo, a Fórmula 1 retorna no dia 3 de maio de 2026, com a realização do Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos.

Data: 3 de maio de 2026

3 de maio de 2026 Corrida: GP de Miami

GP de Miami Circuito: Miami International Autodrome

Pausa permite ajustes nas equipes

Durante o período sem corridas, as equipes têm autorização para seguir trabalhando no desenvolvimento dos carros. A pausa no calendário pode ser estratégica para ajustes técnicos e preparação para a sequência da temporada.

O retorno em Miami marca a retomada oficial das disputas após um intervalo fora do padrão no calendário da principal categoria do automobilismo mundial.