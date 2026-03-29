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F1: Bortoleto reclama de falta de aderência no GP do Japão: 'A gente teve algum problema'

Estadão Conteúdo

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou o GP do Japão neste domingo na 13ª colocação, fora da zona de pontuação, e disse que não conseguia acompanhar os adversários nas retas do Circuito de Suzuka. Na largada, o brasileiro perdeu quatro posições.

"De grip aderência, comparado aos carros que estavam brigando com a gente, estava melhor nas curvas. O problema é que de reta faltou um pouco. A gente teve algum problema", afirmou Bortoleto à TV Globo. "Não estava conseguindo acompanhar os caras na reta, fui bastante ultrapassado e não tinha como me manter ali. A gente precisa de tempo agora para analisar tudo e ir para a próxima."

Apesar de não ter pontuado no Japão, o brasileiro disse estar feliz com o carro. "Fizemos uma boa classificação, na corrida faltaram só alguns outros fatores."

O piloto da Audi também falou sobre as dificuldades da equipe nas largadas. "Isso já vem desde a Austrália, foi de 3, 4 posições lá", afirmou ele, que pontuou na primeira prova da temporada. "Na China eu não larguei, mas o Nico (Hülkenberg) largou e perdeu todas as posições."

Segundo ele, a escuderia está tentando corrigir o problema, mas "tem sido complicado". "Faz parte, não tem o que fazer. A gente sabe dos problemas que a gente tem e estamos trabalhando para solucionar."

Com a pausa no calendário da Fórmula 1, Bortoleto disse que o tempo é favorável para trabalhar o carro. "Agora que tem um mês parado, e a gente vai dar o nosso melhor. Voltar na fábrica, tanto na Alemanha quanto na Suíça, e tentar arrumar tudo."

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