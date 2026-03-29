F1: Bortoleto reclama de falta de aderência no GP do Japão: 'A gente teve algum problema' Estadão Conteúdo 29.03.26 9h37 O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou o GP do Japão neste domingo na 13ª colocação, fora da zona de pontuação, e disse que não conseguia acompanhar os adversários nas retas do Circuito de Suzuka. Na largada, o brasileiro perdeu quatro posições. "De grip aderência, comparado aos carros que estavam brigando com a gente, estava melhor nas curvas. O problema é que de reta faltou um pouco. A gente teve algum problema", afirmou Bortoleto à TV Globo. "Não estava conseguindo acompanhar os caras na reta, fui bastante ultrapassado e não tinha como me manter ali. A gente precisa de tempo agora para analisar tudo e ir para a próxima." Apesar de não ter pontuado no Japão, o brasileiro disse estar feliz com o carro. "Fizemos uma boa classificação, na corrida faltaram só alguns outros fatores." O piloto da Audi também falou sobre as dificuldades da equipe nas largadas. "Isso já vem desde a Austrália, foi de 3, 4 posições lá", afirmou ele, que pontuou na primeira prova da temporada. "Na China eu não larguei, mas o Nico (Hülkenberg) largou e perdeu todas as posições." Segundo ele, a escuderia está tentando corrigir o problema, mas "tem sido complicado". "Faz parte, não tem o que fazer. A gente sabe dos problemas que a gente tem e estamos trabalhando para solucionar." Com a pausa no calendário da Fórmula 1, Bortoleto disse que o tempo é favorável para trabalhar o carro. "Agora que tem um mês parado, e a gente vai dar o nosso melhor. Voltar na fábrica, tanto na Alemanha quanto na Suíça, e tentar arrumar tudo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fórmula 1 Gabriel Bortoleto GP do Japão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 JOGO AMISTOSO Geórgia x Israel: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (26/03) Geórgia e Israel jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.03.26 13h00