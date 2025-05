Bragantino x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/05) pelo Brasileirão Feminino

Red Bull Bragantino x Fluminense disputam hoje, quarta-feira (21/05), pela 12° rodada do Brasileirão Feminino 2025. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir RB Bragantino x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

RB Bragantino é o 8° colocado do Brasileirão Feminino com 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados e 9 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Fluminense ocupa a 10° posição e acumula 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Bragantino x Fluminense: prováveis escalações

RB Bragantino (F): Thalya; Géssica, Stella, Laura Valverde, Dos Santos e Tamires; Ana Clara, Brenda Pinheiro e Catalina; Thayslane e Paulina.

Fluminense (F): Claudia; Sorriso, Gislaine, Cotrim e Karina; Paloma, Claudinha e Torre; Raquel, Lurdinha e Chú.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Fluminense

Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP)

Data/Horário: 21 de maio de 2025, 15h