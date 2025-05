Corinthians x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (21/05) pela Copa do Brasil

Corinthians x Novorizontino disputam hoje, quarta-feira (21/05), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Corinthians x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa do Brasil 2025, o Novorizontino passou por vitórias contra o Rio Branco e o Operário-VG, ambas por 1 a 0.

Já o Corinthians vem de duas vitórias sobre Santos e Racing Montevidéu, ambas por 1 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Corinthians por 1 a 0.

Corinthians x Novorizontino: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele (José Martínez), Carrillo, Maycon e Igor Coronado; Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Willian Farias, Luís Oyama e Matheus Frizzo; Nathan Fogaça e Pablo Dyego. Técnico: Umberto Louzer.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Novorizontino

Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 21 de maio de 2025, 21h30