Flamengo x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/05) pela Copa do Brasil

Flamengo x Botafogo PB disputam hoje, quarta-feira (21/05), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Flamengo x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo vem de um empate sem gols com o Botafogo, pelo Brasileirão 2025, e de uma vitória de 2 a 0 sobre a LDU Quito, pela Copa Libertadores da América.

Na Copa do Brasil, o Botafogo-PB já passou por uma vitória nos pênaltis sobre a Portuguesa Paulista, após empate de 1 a 1, e por outra de 4 a 0 contra o Concórdia.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Flamengo por 1 a 0.

Flamengo x Botafogo PB: prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas; Pulgar (Evertton Araújo), Allan, Michael e Luiz Araújo; Matheus Gonçalves e Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

Botafogo: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro (Sidcley); Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Rafinha, Rodrigo Alves e Henrique Dourado. Técnico: Antônio Carlos Zago.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Botafogo-PB

Copa do Brasil

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 21 de maio de 2025, 21h30