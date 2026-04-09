'Quando Militão está bem, é o melhor zagueiro do mundo', afirma técnico do Real Madrid

Éder Militão voltou a ganhar protagonismo no Real Madrid após se recuperar de lesão e já recebeu fortes elogios dentro do clube. Em entrevista coletiva na véspera do duelo contra o Girona, pelo Campeonato Espanhol, o técnico Álvaro Arbeloa destacou o nível do brasileiro e afirmou que, em boas condições físicas, ele é o melhor zagueiro do mundo.

O defensor, que não atuava desde 7 de dezembro, retornou recentemente com gol sobre o Mallorca, pela La Liga, no último sábado, 4, e voltou a atuar pelo clube merengue na terça-feira, 7, diante do Bayern de Munique, pela Champions League.

Durante a coletiva desta quinta-feira, Arbeloa ressaltou as qualidades físicas e técnicas de Militão, além de sua importância no elenco do Real Madrid.

"Acho que já disse outro dia, quando Militão está bem seguramente é o melhor zagueiro do mundo. Pelas condições que tem, fisicamente é um jogador muito dominante. No um contra um, pode defender muito espaço em campo aberto, algo que no Real Madrid é muito importante. Tem um jogo aéreo muito poderoso, consequentemente as jogadas de bola parada também."

O treinador também destacou o perfil completo do brasileiro, incluindo sua capacidade de saída de bola e liderança dentro de campo. "Um garoto com saída de bola muito boa, é muito completo. Com a mentalidade que tem, o caráter, que passa também ao time, sua voz de comando. É um jogador, acho que sem dúvida, muito importante para o grupo, e para mim é um privilégio ter um jogador assim", completou.

TÉCNICA E VERSATILIDADE DE MILITÃO TAMBÉM AGRADAM A ANCELOTTI

Queridinho de Carlo Ancelotti, Militão está praticamente confirmado na próxima Copa do Mundo. Mesmo sendo zagueiro de origem, o jogador também pode atuar como lateral, o que o coloca como um dos nomes preferidos do italiano para a convocação que ocorrerá no dia 18 de maio.

A possibilidade de utilizá-lo em diferentes posições agrada à comissão técnica da seleção brasileira, que vê no defensor uma peça estratégica para o elenco. Com a sequência de jogos e o retorno gradual após a lesão, a expectativa é de que Militão retome rapidamente seu melhor nível e consolide ainda mais seu espaço tanto no clube quanto na seleção.