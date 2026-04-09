'Quando Militão está bem, é o melhor zagueiro do mundo', afirma técnico do Real Madrid O defensor, que não atuava desde 7 de dezembro, retornou recentemente com gol sobre o Mallorca, pela La Liga, no último sábado, 4 Estadão Conteúdo 09.04.26 16h06 Eder Militão (Instagram @edermilitao) Éder Militão voltou a ganhar protagonismo no Real Madrid após se recuperar de lesão e já recebeu fortes elogios dentro do clube. Em entrevista coletiva na véspera do duelo contra o Girona, pelo Campeonato Espanhol, o técnico Álvaro Arbeloa destacou o nível do brasileiro e afirmou que, em boas condições físicas, ele é o melhor zagueiro do mundo. O defensor, que não atuava desde 7 de dezembro, retornou recentemente com gol sobre o Mallorca, pela La Liga, no último sábado, 4, e voltou a atuar pelo clube merengue na terça-feira, 7, diante do Bayern de Munique, pela Champions League. Durante a coletiva desta quinta-feira, Arbeloa ressaltou as qualidades físicas e técnicas de Militão, além de sua importância no elenco do Real Madrid. "Acho que já disse outro dia, quando Militão está bem seguramente é o melhor zagueiro do mundo. Pelas condições que tem, fisicamente é um jogador muito dominante. No um contra um, pode defender muito espaço em campo aberto, algo que no Real Madrid é muito importante. Tem um jogo aéreo muito poderoso, consequentemente as jogadas de bola parada também." O treinador também destacou o perfil completo do brasileiro, incluindo sua capacidade de saída de bola e liderança dentro de campo. "Um garoto com saída de bola muito boa, é muito completo. Com a mentalidade que tem, o caráter, que passa também ao time, sua voz de comando. É um jogador, acho que sem dúvida, muito importante para o grupo, e para mim é um privilégio ter um jogador assim", completou. TÉCNICA E VERSATILIDADE DE MILITÃO TAMBÉM AGRADAM A ANCELOTTI Queridinho de Carlo Ancelotti, Militão está praticamente confirmado na próxima Copa do Mundo. Mesmo sendo zagueiro de origem, o jogador também pode atuar como lateral, o que o coloca como um dos nomes preferidos do italiano para a convocação que ocorrerá no dia 18 de maio. A possibilidade de utilizá-lo em diferentes posições agrada à comissão técnica da seleção brasileira, que vê no defensor uma peça estratégica para o elenco. Com a sequência de jogos e o retorno gradual após a lesão, a expectativa é de que Militão retome rapidamente seu melhor nível e consolide ainda mais seu espaço tanto no clube quanto na seleção. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Álvaro Arbeloa Éder Militão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 DIAGNÓSTICO O que é neoplasia cervical? Entenda doença que afastou Luis Roberto da Copa do Mundo Narrador foi afastado da Copa do Mundo de 2026 após diagnóstico e iniciou tratamento de saúde 08.04.26 23h40