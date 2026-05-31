Quando João Fonseca volta a jogar em Roland Garros?

João Fonseca continua avassalador em Roland Garros. Neste domingo, 31, o brasileiro venceu o norueguês Casper Ruud, atual número 16 do mundo, pelas oitavas de final e garantiu vaga nas quartas. O tenista de 19 anos volta à quadra no saibro parisiense na próxima terça-feira, 2, para enfrentar o tcheco Jakub Mensik.

O adversário do brasileiro nas quartas é outro talento da nova geração do tênis. Mensik tem apenas 20 anos, é o atual número 27 do ranking da ATP e derrotou nas oitavas o russo Andrey Rublev, 13º do mundo, também neste domingo, por 3 sets a 2.

Antes, Fonseca e Mensik duelaram uma única vez, em outubro de 2025. Na oportuniade, o brasileiro venceu o tcheco por W.O. após Mensik desistir da partida no ATP da Basileia por causa de uma lesão no pé.

Fonseca começou a caminhada no Grand Slam disputado na França com vitória sobre o francês Luka Pavlovic por 3 sets a 0. Na segunda rodada, ele derrotou o croata Dino Prizmic por 3 sets a 2, de virada. Na terceira, ele venceu a lenda sérvia Novak Djokovic novamente por 3 sets a 2, em uma batalha épica na quadra Philippe Chatrier. Agora, ele superou Casper Ruud por 3 sets a 1.

O jovem brasileiro já faz sua melhor campanha em Roland Garros e encerrou um jejum do Brasil em Paris. Após 22 anos, o País volta a ter um tenista nas quartas de final do Grand Slam. A última vez foi em 2004, com Guga. Agora Fonseca tentará uma vaga inédita na semifinal.

O horário do jogo entre Fonseca e Mensik ainda não foi confirmado pela organização de Roland Garros.