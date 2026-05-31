Quando João Fonseca volta a jogar em Roland Garros? O feito repete a campanha de Guga em 2004 e mantém as esperanças de um brasileiro na reta final do torneio francês Estadão Conteúdo 31.05.26 21h52 João Fonseca (Reprodução / Instagram @rolandgarros) João Fonseca continua avassalador em Roland Garros. Neste domingo, 31, o brasileiro venceu o norueguês Casper Ruud, atual número 16 do mundo, pelas oitavas de final e garantiu vaga nas quartas. O tenista de 19 anos volta à quadra no saibro parisiense na próxima terça-feira, 2, para enfrentar o tcheco Jakub Mensik. O adversário do brasileiro nas quartas é outro talento da nova geração do tênis. Mensik tem apenas 20 anos, é o atual número 27 do ranking da ATP e derrotou nas oitavas o russo Andrey Rublev, 13º do mundo, também neste domingo, por 3 sets a 2. Antes, Fonseca e Mensik duelaram uma única vez, em outubro de 2025. Na oportuniade, o brasileiro venceu o tcheco por W.O. após Mensik desistir da partida no ATP da Basileia por causa de uma lesão no pé. Fonseca começou a caminhada no Grand Slam disputado na França com vitória sobre o francês Luka Pavlovic por 3 sets a 0. Na segunda rodada, ele derrotou o croata Dino Prizmic por 3 sets a 2, de virada. Na terceira, ele venceu a lenda sérvia Novak Djokovic novamente por 3 sets a 2, em uma batalha épica na quadra Philippe Chatrier. Agora, ele superou Casper Ruud por 3 sets a 1. O jovem brasileiro já faz sua melhor campanha em Roland Garros e encerrou um jejum do Brasil em Paris. Após 22 anos, o País volta a ter um tenista nas quartas de final do Grand Slam. A última vez foi em 2004, com Guga. Agora Fonseca tentará uma vaga inédita na semifinal. O horário do jogo entre Fonseca e Mensik ainda não foi confirmado pela organização de Roland Garros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis João Fonseca Roland Garros COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 prepare-se! Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase 31.05.26 19h27 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06