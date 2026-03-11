Quando João Fonseca volta a jogar após eliminação em Indian Wells? Veja calendário O torneio faz parte da tradicional sequência de competições norte-americanas do calendário da ATP. Estadão Conteúdo 11.03.26 17h57 Mesmo após a eliminação nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca já tem definidos os próximos compromissos da temporada. O brasileiro de 19 anos seguirá nos Estados Unidos para disputar o Miami Open e, em seguida, inicia a preparação para a fase europeia do circuito, marcada por torneios no saibro. Em Indian Wells, Fonseca protagonizou uma partida equilibrada contra o italiano Jannik Sinner, atual número 2 do mundo. O carioca acabou derrotado por 2 sets a 0, ambos resolvidos no tie-break, após apresentar um desempenho competitivo diante de um dos principais nomes do circuito. O próximo compromisso do brasileiro será o Masters 1000 de Miami, que começa no dia 18 de março e também é disputado em quadra dura. O torneio faz parte da tradicional sequência de competições norte-americanas do calendário da ATP. Fonseca chega ao evento com boas lembranças da edição anterior. Em 2025, o tenista avançou até a terceira rodada após vencer o francês Ugo Humbert, sendo eliminado apenas pelo australiano Alex de Minaur. A temporada de 2026 começou movimentada para o jovem carioca. Além da participação nos grandes torneios do circuito, ele conquistou o título de duplas no Rio Open e venceu o torneio de exibição MGM Slam, realizado em Las Vegas. Com a atual posição entre os 40 melhores do ranking mundial, Fonseca tem presença garantida nas principais competições da ATP e também carrega a responsabilidade de defender pontos importantes conquistados no início da temporada passada. Depois de Miami, o brasileiro iniciará a disputa da temporada de saibro na Europa. Um dos destaques do calendário será o Masters 1000 de Monte Carlo, programado para ocorrer entre os dias 5 e 12 de abril, no tradicional Monte Carlo Country Club, no Principado de Mônaco. O torneio marcará a primeira participação de João Fonseca na competição. Apesar de não ser obrigatório no calendário da ATP, o evento costuma reunir grande parte dos principais jogadores do circuito. Entre os atletas confirmados estão nomes como Carlos Alcaraz, atual campeão do torneio e líder do ranking mundial, além de vencedores anteriores da competição como Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Novak Djokovic. Também integram a lista de participantes jogadores como Jannik Sinner, Alexander Zverev e Lorenzo Musetti, vice-campeão da edição passada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Indian Wells João Fonseca futuro Masters 1000 de Miami COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mascote do Águia de Marabá tira onda e joga futevôlei em praia do Rio de Janeiro; assista Mascote do Azulão roubou a cena na Cidade Maravilhosa 11.03.26 16h13 futebol Com o Fluminense, Ganso pode voltar a Belém e enfrentar o Remo após 16 anos Meia do Tricolor esteve em Belém para enfrentar o Paysandu em 2023, mas enfrentou o Remo apenas em 2010 11.03.26 14h39 futebol Remo pode ficar sem Kayky Almeida para duelo contra o Fluminense; entenda Zagueiro pertence ao Tricolor e está emprestado ao Leão Azul 11.03.26 13h10 futebol Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição 11.03.26 11h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 Liga dos Campeões Real Madrid x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/03) pela Champions League Real Madrid e Manchester City jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.03.26 16h00 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37