Quando Bruno Henrique volta a jogar no Flamengo? Veja os jogos que ele vai perder Atacante cumpre suspensão de 12 jogos no Brasileirão após decisão do STJD Hannah Franco 04.09.25 22h45 Caso Bruno Henrique: veja quando ele volta a jogar pelo Flamengo após suspensão do STJD (Alexandre Vidal/Flamengo) O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, está oficialmente suspenso por 12 jogos no Campeonato Brasileiro, após julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A punição foi aplicada em primeira instância e ainda cabe recurso. A pena foi determinada após o jogador ser acusado de forçar um cartão amarelo no jogo contra o Santos, em 2023, favorecendo apostadores. Bruno Henrique também recebeu uma multa de R$ 60 mil, mas escapou da suspensão de até dois anos que poderia ser aplicada em casos mais graves. VEJA MAIS Bruno Henrique é condenado em escândalo de apostas a 12 jogos e multa de R$ 60 mil O atleta, que está no período de folga da Data Fifa, não compareceu ao tribunal e acompanhou a sessão de maneira remota Bruno Henrique é denunciado pelo STJD por manipulação e pode ser suspenso por até dois anos Segundo investigação da Polícia Federal, o jogador teria forçado um cartão amarelo de forma deliberada durante uma partida entre Flamengo e Santos Bruno Henrique volta quando? A punição vale somente para jogos do Brasileirão. Isso significa que Bruno Henrique poderá atuar normalmente na Copa Libertadores, onde o Flamengo ainda está vivo na disputa. Segundo o calendário atual, a expectativa é que o jogador volte a atuar pelo Campeonato Brasileiro no dia 10 de dezembro, contra o Red Bull Bragantino. No entanto, há um cenário em que o retorno pode ser antecipado para o dia 6 de dezembro, no clássico contra o Fluminense. Isso depende da data do jogo adiado contra o Sport Recife, válido pela 12ª rodada, que ainda não foi remarcado. Veja os 12 jogos que Bruno Henrique perderá no Brasileirão Bruno Henrique cumprirá suspensão nos seguintes confrontos: Juventude x Flamengo Flamengo x Vasco Corinthians x Flamengo Flamengo x Cruzeiro Bahia x Flamengo Botafogo x Flamengo Flamengo x Palmeiras Fortaleza x Flamengo Flamengo x Sport Recife (adiado) São Paulo x Flamengo Flamengo x Santos Fluminense x Flamengo (pode marcar o retorno, se Sport x Flamengo acontecer depois) O Flamengo já sinalizou que pretende recorrer da decisão do STJD, buscando a redução da pena. No entanto, enquanto isso não ocorre, o clube já prepara o elenco para atuar sem um dos seus principais jogadores em uma sequência decisiva do Campeonato Brasileiro.