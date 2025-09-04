Quando Bruno Henrique volta a jogar no Flamengo? Veja os jogos que ele vai perder

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, está oficialmente suspenso por 12 jogos no Campeonato Brasileiro, após julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A punição foi aplicada em primeira instância e ainda cabe recurso.

A pena foi determinada após o jogador ser acusado de forçar um cartão amarelo no jogo contra o Santos, em 2023, favorecendo apostadores. Bruno Henrique também recebeu uma multa de R$ 60 mil, mas escapou da suspensão de até dois anos que poderia ser aplicada em casos mais graves.

Bruno Henrique volta quando?

A punição vale somente para jogos do Brasileirão. Isso significa que Bruno Henrique poderá atuar normalmente na Copa Libertadores, onde o Flamengo ainda está vivo na disputa.

Segundo o calendário atual, a expectativa é que o jogador volte a atuar pelo Campeonato Brasileiro no dia 10 de dezembro, contra o Red Bull Bragantino.

No entanto, há um cenário em que o retorno pode ser antecipado para o dia 6 de dezembro, no clássico contra o Fluminense. Isso depende da data do jogo adiado contra o Sport Recife, válido pela 12ª rodada, que ainda não foi remarcado.

Veja os 12 jogos que Bruno Henrique perderá no Brasileirão

Bruno Henrique cumprirá suspensão nos seguintes confrontos:

Juventude x Flamengo

Flamengo x Vasco

Corinthians x Flamengo

Flamengo x Cruzeiro

Bahia x Flamengo

Botafogo x Flamengo

Flamengo x Palmeiras

Fortaleza x Flamengo

Flamengo x Sport Recife (adiado)

São Paulo x Flamengo

Flamengo x Santos

Fluminense x Flamengo (pode marcar o retorno, se Sport x Flamengo acontecer depois)

O Flamengo já sinalizou que pretende recorrer da decisão do STJD, buscando a redução da pena. No entanto, enquanto isso não ocorre, o clube já prepara o elenco para atuar sem um dos seus principais jogadores em uma sequência decisiva do Campeonato Brasileiro.