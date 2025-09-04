Capa Jornal Amazônia
Quando Bruno Henrique volta a jogar no Flamengo? Veja os jogos que ele vai perder

Atacante cumpre suspensão de 12 jogos no Brasileirão após decisão do STJD

Hannah Franco
fonte

Caso Bruno Henrique: veja quando ele volta a jogar pelo Flamengo após suspensão do STJD (Alexandre Vidal/Flamengo)

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, está oficialmente suspenso por 12 jogos no Campeonato Brasileiro, após julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A punição foi aplicada em primeira instância e ainda cabe recurso.

A pena foi determinada após o jogador ser acusado de forçar um cartão amarelo no jogo contra o Santos, em 2023, favorecendo apostadores. Bruno Henrique também recebeu uma multa de R$ 60 mil, mas escapou da suspensão de até dois anos que poderia ser aplicada em casos mais graves.

Bruno Henrique volta quando?

A punição vale somente para jogos do Brasileirão. Isso significa que Bruno Henrique poderá atuar normalmente na Copa Libertadores, onde o Flamengo ainda está vivo na disputa.

Segundo o calendário atual, a expectativa é que o jogador volte a atuar pelo Campeonato Brasileiro no dia 10 de dezembro, contra o Red Bull Bragantino.

No entanto, há um cenário em que o retorno pode ser antecipado para o dia 6 de dezembro, no clássico contra o Fluminense. Isso depende da data do jogo adiado contra o Sport Recife, válido pela 12ª rodada, que ainda não foi remarcado.

Veja os 12 jogos que Bruno Henrique perderá no Brasileirão

Bruno Henrique cumprirá suspensão nos seguintes confrontos:

  • Juventude x Flamengo
  • Flamengo x Vasco
  • Corinthians x Flamengo
  • Flamengo x Cruzeiro
  • Bahia x Flamengo
  • Botafogo x Flamengo
  • Flamengo x Palmeiras
  • Fortaleza x Flamengo
  • Flamengo x Sport Recife (adiado)
  • São Paulo x Flamengo
  • Flamengo x Santos
  • Fluminense x Flamengo (pode marcar o retorno, se Sport x Flamengo acontecer depois)

O Flamengo já sinalizou que pretende recorrer da decisão do STJD, buscando a redução da pena. No entanto, enquanto isso não ocorre, o clube já prepara o elenco para atuar sem um dos seus principais jogadores em uma sequência decisiva do Campeonato Brasileiro.

Palavras-chave

bruno henrique

flamengo

condenação judicial
Esportes
