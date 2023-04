Imagine que você tem um amigo de outro estado brasileiro que veio morar em Belém. Chegando aqui, ele te pergunta... Qual o melhor time do Pará? O que você responderia? Provavelmente, a resposta seria passional: o seu time do coração. Por isso, perguntamos ao ChatGPT, famoso aplicativo de inteligência artificial (AI) para ver qual a opinião sobre quem é o melhor: Remo ou Paysandu. A resposta foi surpreendende!

Apesar de acharmos que a Inteligência Artifical pode responder sobre tudo, até ela ficou na dúvida e preferiu não interferir em uma pergunta tão polêmica:

Quem é melhor? Remo ou Paysandu? Veja o que diz a Inteligência Artificial

"Não seria correto afirmar que um time é o melhor do Pará, pois essa é uma questão subjetiva que depende da opinião e preferência pessoal de cada indivíduo. Ambos os times, Clube do Remo e Paysandu Sport Club, são muito populares e possuem torcidas apaixonadas e histórias de sucesso no futebol paraense e brasileiro", disse a resposta do app.

VEJA MAIS

O Chat GPT disse ainda que, ao longo dos anos, os dois times já conquistaram títulos estaduais, regionais e nacionais, e possuem rivalidade histórica, o que torna os clássicos entre eles um dos mais acirrados do futebol brasileiro.

"Portanto, a escolha do melhor time entre esses dois dependerá do seu gosto pessoal, história do time, ou até mesmo dos jogadores em atividade", finalizou a resposta da Inteligência Artificial.