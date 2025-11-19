Quais são as melhores seleções do mundo? Fifa atualiza ranking e Brasil sobe

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) atualizou nesta quarta-feira, 19, o ranking das seleções masculinas. O Brasil subiu duas posições, passando do sétimo para o quinto lugar na nova lista.

Com a nova colocação, a seleção brasileira garantiu a condição de cabeça de chave na Copa do Mundo de 2026, ao lado de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Além do Brasil, Alemanha, Croácia e Marrocos também registraram uma ascensão de um lugar cada.

Em contraste, a Itália perdeu pontos e desceu para a 12ª posição. A Irlanda foi a nação que mais pontuou em relação à última classificação, adicionando 34,86 pontos, enquanto Malta teve o maior avanço, ganhando cinco posições.

Formato e Cabeças de Chave da Copa de 2026

Para a próxima Copa do Mundo, além dos nove primeiros colocados no ranking da Fifa, Canadá, Estados Unidos e México, países-sede da competição em 2026, também estão assegurados como cabeças de chave. Esta edição contará com 48 seleções, que serão distribuídas em 12 grupos de quatro equipes na fase inicial.

Confira o TOP 15 do Ranking FIFA atualizado

Espanha - 1877.18 pontos Argentina - 1873.33 pontos França - 1870 pontos Inglaterra - 1834.12 pontos Brasil - 1760.46 pontos Portugal - 1760.38 pontos Holanda - 1756.27 pontos Bélgica - 1730.71 pontos Alemanha - 1724.15 pontos Croácia - 1716.88 pontos Marrocos - 1713.12 pontos Itália - 1702.06 pontos Colômbia - 1701.3 pontos Estados Unidos - 1681.88 pontos México - 1675.75 pontos