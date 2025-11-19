Quais são as melhores seleções do mundo? Fifa atualiza ranking e Brasil sobe Alemanha, Croácia e Marrocos também subiram no ranking da entidade Redação O Liberal com informações da AE 19.11.25 16h28 A seleção brasileira vem de uma vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul (Rafael Ribeiro/ CBF) A Federação Internacional de Futebol (Fifa) atualizou nesta quarta-feira, 19, o ranking das seleções masculinas. O Brasil subiu duas posições, passando do sétimo para o quinto lugar na nova lista. Com a nova colocação, a seleção brasileira garantiu a condição de cabeça de chave na Copa do Mundo de 2026, ao lado de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Além do Brasil, Alemanha, Croácia e Marrocos também registraram uma ascensão de um lugar cada. Em contraste, a Itália perdeu pontos e desceu para a 12ª posição. A Irlanda foi a nação que mais pontuou em relação à última classificação, adicionando 34,86 pontos, enquanto Malta teve o maior avanço, ganhando cinco posições. Formato e Cabeças de Chave da Copa de 2026 Para a próxima Copa do Mundo, além dos nove primeiros colocados no ranking da Fifa, Canadá, Estados Unidos e México, países-sede da competição em 2026, também estão assegurados como cabeças de chave. Esta edição contará com 48 seleções, que serão distribuídas em 12 grupos de quatro equipes na fase inicial. Confira o TOP 15 do Ranking FIFA atualizado Espanha - 1877.18 pontos Argentina - 1873.33 pontos França - 1870 pontos Inglaterra - 1834.12 pontos Brasil - 1760.46 pontos Portugal - 1760.38 pontos Holanda - 1756.27 pontos Bélgica - 1730.71 pontos Alemanha - 1724.15 pontos Croácia - 1716.88 pontos Marrocos - 1713.12 pontos Itália - 1702.06 pontos Colômbia - 1701.3 pontos Estados Unidos - 1681.88 pontos México - 1675.75 pontos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa ranking seleções COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19