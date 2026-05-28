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Quais os grupos da Copa do Mundo? Confira as 12 chaves do torneio

Estadão Conteúdo

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 está definida. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, contará com seleções campeãs mundiais, estreantes e equipes que chegam embaladas por boas campanhas recentes no cenário internacional.

Entre os grupos que chamam mais atenção estão o K, que reúne Portugal, Colômbia e a competitiva RD Congo, além do Grupo L, com Inglaterra, Croácia e Gana. O Grupo C também aparece entre os mais observados por reunir o Brasil e o forte time do Marrocos, semifinalista da Copa de 2022.

O Mundial de 2026 - o maior da história - começa no dia 11 de junho de 2026 e vai até 19 de julho. O torneio, sediado conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 seleções pela primeira vez. A partida de abertura oficial está marcada para o dia 11 no México.

A seleção brasileira estreia no Grupo C no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Na sequência, encara o Haiti, às 22h (de Brasília), em 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e finaliza a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, no Hard Rock Stadium, às 19h (de Brasília).

CONFIRA TODOS OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO

Grupo A: - México - África do Sul - Coreia do Sul - República Checa

Grupo B: - Canadá - Bósnia e Herzegovina - Catar - Suíça

Grupo C: - Brasil - Marrocos - Haiti - Escócia

Grupo D: - Estados Unidos - Paraguai - Austrália - Turquia

Grupo E: - Alemanha - Costa do Marfim - Curaçao - Equador

Grupo F: - Holanda - Japão - Suécia - Tunísia

Grupo G: - Bélgica - Egito - Irã - Nova Zelândia

Grupo H: - Espanha - Uruguai - Arábia Saudita - Cabo Verde

Grupo I: - França - Senegal - Iraque - Noruega

Grupo J: - Argentina - Argélia - Áustria - Jordânia

Grupo K: - Portugal - República Democrática do Congo - Uzbequistão - Colômbia

Grupo L: - Inglaterra - Croácia - Gana - Panamá

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