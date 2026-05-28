Quais os grupos da Copa do Mundo? Confira as 12 chaves do torneio Estadão Conteúdo 28.05.26 9h11 A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 está definida. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, contará com seleções campeãs mundiais, estreantes e equipes que chegam embaladas por boas campanhas recentes no cenário internacional. Entre os grupos que chamam mais atenção estão o K, que reúne Portugal, Colômbia e a competitiva RD Congo, além do Grupo L, com Inglaterra, Croácia e Gana. O Grupo C também aparece entre os mais observados por reunir o Brasil e o forte time do Marrocos, semifinalista da Copa de 2022. O Mundial de 2026 - o maior da história - começa no dia 11 de junho de 2026 e vai até 19 de julho. O torneio, sediado conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 seleções pela primeira vez. A partida de abertura oficial está marcada para o dia 11 no México. A seleção brasileira estreia no Grupo C no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Na sequência, encara o Haiti, às 22h (de Brasília), em 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e finaliza a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, no Hard Rock Stadium, às 19h (de Brasília). CONFIRA TODOS OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO Grupo A: - México - África do Sul - Coreia do Sul - República Checa Grupo B: - Canadá - Bósnia e Herzegovina - Catar - Suíça Grupo C: - Brasil - Marrocos - Haiti - Escócia Grupo D: - Estados Unidos - Paraguai - Austrália - Turquia Grupo E: - Alemanha - Costa do Marfim - Curaçao - Equador Grupo F: - Holanda - Japão - Suécia - Tunísia Grupo G: - Bélgica - Egito - Irã - Nova Zelândia Grupo H: - Espanha - Uruguai - Arábia Saudita - Cabo Verde Grupo I: - França - Senegal - Iraque - Noruega Grupo J: - Argentina - Argélia - Áustria - Jordânia Grupo K: - Portugal - República Democrática do Congo - Uzbequistão - Colômbia Grupo L: - Inglaterra - Croácia - Gana - Panamá Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo chaves COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com Neymar lesionado, Seleção Brasileira faz primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo Brasil encara o Panamá no próximo domingo (31), em jogo amistoso, e não contará com o camisa 10, diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha 28.05.26 10h09 futebol Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha 28.05.26 9h44 COPA DO MUNDO Copa do Mundo 2026: saiba quem é o jogador 'mais caro' da seleção brasileira Os dados foram compilados a partir de informações públicas e estimativas da Forbes. 28.05.26 8h34 É DECISÃO! Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus 28.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DECISÃO! Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus 28.05.26 8h00 futebol Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha 28.05.26 9h44 FUTEBOL Filipe Luís tem acordo para assumir o Monaco após a Copa do Mundo, diz jornal A negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco 28.05.26 8h36 Futebol Pikachu cobra reação do Remo contra o São Paulo: 'A gente não merece estar nessa posição' Leão encara última partida antes da pausa para a Copa do Mundo tentando deixar o Z4 da Série A 27.05.26 20h13