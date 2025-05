Quais jogos Rodrigo Caetano e Juan assistiram antes de ir à Espanha encontrar Ancelotti?

Rodrigo Caetano e Juan Santos desembarcam na Espanha nesta quarta-feira para encontrar o novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. O treinador italiano, que ainda não teve sua saída anunciada pelo Real Madrid, tem mais três jogos com o time espanhol até o fim da temporada europeia.

Desde a demissão de Dorival Júnior, Caetano e Juan, executivo geral e coordenador técnico da seleção, respectivamente, acompanham jogos do futebol brasileiro e da Europa, monitorando jogadores com potencial de convocação.

Ainda antes da saída do antigo treinador, a dupla já havia ido ao segundo jogo da Recopa Sul-Americana, vencido pelo Racing sobre o Botafogo, por 2 a 0. Depois, a CBF divulgou a presença de seus representantes em nove jogos de times brasileiros.

Entre os jogos do futebol europeu, foram citadas partidas da Premier League e da Copa do Rei, da Espanha. Na última convocação feita por Dorival Júnior, a liga da Inglaterra foi a que mais teve representantes, com 10 convocados.

Em seguida, veio o Brasil, com nove atletas: Weverton (Palmeiras), Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Alex Sandro (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Gerson (Flamengo), Neymar (Santos) e Estêvão (Palmeiras). Danilo e Neymar, contudo, foram cortados por lesão.

Dos jogos citados pela CBF, a equipe mais "monitorada" foi o Botafogo, com três jogos (incluindo a Recopa). Na sequência, aparecem Palmeiras e Flamengo, cada um com dois jogos. Dos três, Flamengo e Palmeiras tiveram representantes na última convocação.

Um jogo do Santos, de Neymar, (a derrota por 1 a 0 para o Fluminense) teve acompanhamento presencial da CBF. Já o Atlético-MG, de Guilherme Arana, não teve nenhum jogo com a equipe da entidade in loco.

Dos times observados, cinco equipes tiveram jogadores na última lista de pré-convocados, mas não entre os 23 definitivos. Foram os casos de Corinthians (Hugo Souza e Yuri Alberto), Flamengo (Bruno Henrique), Cruzeiro (Fabrício Bruno), Botafogo (Alex Telles) e São Paulo (Alisson, Lucas Moura e Oscar). Juventude, Fluminense, Vasco, Inter, Bahia e Fortaleza não tiveram jogadores sequer citados na pré-lista da última convocação.

A partir do encontro na Espanha, será definida a chamada "lista larga", com 52 nomes pré-convocados para a próxima Data Fifa, com previsão de divulgação até 18 de maio. O Brasil enfrenta Equador e Paraguai, em junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Será o primeiro compromisso de Ancelotti com a seleção.

A previsão da CBF é de que o italiano esteja no Brasil no dia 26 deste mês, um dia depois do último jogo pelo Real Madrid. Nesta data, ele fará o anúncio da lista final dos 23 convocados.

Durante o período de observação, a CBF divulgou a presença de Rodrigo Caetano e Juan, além do gerente de seleções Cícero Souza, o analista de desempenho Thomaz Araújo e o assistente técnico Pedro Sotero, em partidas de equipes brasileiras.

Confira os jogos acompanhados pela equipe de Rodrigo Caetano:

27 de fevereiro - Botafogo 0 x 2 Racing - Recopa 5 de abril - Botafogo 2 x 0 Juventude - Brasileirão 12 de abril - Palmeiras 2 x 0 Corinthians - Brasileirão 13 de abril - Fluminense 1 a 0 Santos - Brasileirão 16 de abril Botafogo 2 x 2 São Paulo - Brasileirão 19 de abril - Vasco 0 x 0 Flamengo - Brasileirão 22 de abril - Inter 3 x 3 Nacional - Libertadores 27 de abril - Palmeiras 0 x 1 Bahia - Brasileirão 7 de maio - Flamengo 1 x 2 Central Córdoba - Libertadores 6 de maio - Fortaleza 4 x 0 Colo-Colo - Libertadores