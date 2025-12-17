PSG supera batalha silenciosa no vestiário e pode ter ucraniano e russo contra o Flamengo Estadão Conteúdo 17.12.25 10h28 Adversário do Flamengo na final da Copa Intercontinental, o Paris Saint-Germain lida com um conflito geopolítico no seu elenco. A briga silenciosa é entre o zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi e o goleiro russo Matvey Safonov. Os dois são raramente escalados juntos. Isso poderia ser apenas uma coincidência, não fosse uma informação de que o zagueiro chegou a pedir que o russo não fosse contratado pelo clube francês. Quem revelou a situação foi o ex-goleiro Denys Boyko, que jogou com Zabarnyi no Dínamo de Kiev, durante entrevista ao canal ucraniano Football 360. "Felizmente, Safonov não está jogando. E isso já é algo positivo. Falei com Illia e sei que ele pediu, como condição para se juntar ao PSG, que o russo não fizesse mais parte do clube. Infelizmente, nem tudo pode correr como esperado, como Illia espera. Essa pessoa tem um contrato que não pode ser rescindido", disse Boyko. Matvey Safonov foi contratado em julho de 2024, ainda antes da saída de Gianluigi Donnarumma para o Manchester City. Ele atuava no Krasnodar, da Rússia. Já Zabarnyi chegou em agosto deste ano. O PSG pagou 63 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões) pelo jogador ao Bournemouth. No começo de dezembro, o russo assumiu a titularidade na meta do PSG. Coincidiu com um período em que Zabarnyi ficou fora da equipe. "Ele está doente", resumiu o técnico Luis Enrique na entrevista coletiva após o jogo. Em diferentes momentos da Guerra na Ucrânia, Zabarnyi denunciou ataques e se posicionou publicamente contra a Rússia. "Independência não é só apenas uma palavra da história. É um esforço diário, força e fé de milhões de corações. Obrigado a todos os heróis do dia a dia que lutam por paz e liberdade. Eu amo a Ucrânia infinitamente por suas pessoas, músicas e resiliência", escreveu o zagueiro em 24 agosto, quando o país comemora a independência. Segundo o jornal francês LÉquipe, a questão geopolítica foi levada em conta na contratação do Safonov. "Você acha que não levamos isso em consideração em nossas deliberações?", ironizou uma fonte do clube ao veículo. O clube deu um recado em campo sobre essas especulações. Na última partida do time pela Champions League, o empate por 0 a 0 com o Athletic Bilbao, Safonov foi titular, e Zabarnyi entrou durante o jogo. Já na última partida do PSG antes da final contra o Flamengo, Safonov e Zabarnyi foram titulares juntos e ajudaram a equipe a vencer o Metz, por 3 a 2, pela Ligue 1. Safonov não se pronuncia publicamente sobre a Guerra ou a relação com o colega de clube. O goleiro atua pela seleção russa, que está banida de competições oficiais desde fevereiro de 2022, quando o conflito iniciou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol PSG vestiário ucraniano russo Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Futebol Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria 17.12.25 11h16 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46