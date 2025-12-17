Capa Jornal Amazônia
Esportes

PSG supera batalha silenciosa no vestiário e pode ter ucraniano e russo contra o Flamengo

Estadão Conteúdo

Adversário do Flamengo na final da Copa Intercontinental, o Paris Saint-Germain lida com um conflito geopolítico no seu elenco. A briga silenciosa é entre o zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi e o goleiro russo Matvey Safonov.

Os dois são raramente escalados juntos. Isso poderia ser apenas uma coincidência, não fosse uma informação de que o zagueiro chegou a pedir que o russo não fosse contratado pelo clube francês.

Quem revelou a situação foi o ex-goleiro Denys Boyko, que jogou com Zabarnyi no Dínamo de Kiev, durante entrevista ao canal ucraniano Football 360.

"Felizmente, Safonov não está jogando. E isso já é algo positivo. Falei com Illia e sei que ele pediu, como condição para se juntar ao PSG, que o russo não fizesse mais parte do clube. Infelizmente, nem tudo pode correr como esperado, como Illia espera. Essa pessoa tem um contrato que não pode ser rescindido", disse Boyko.

Matvey Safonov foi contratado em julho de 2024, ainda antes da saída de Gianluigi Donnarumma para o Manchester City. Ele atuava no Krasnodar, da Rússia.

Já Zabarnyi chegou em agosto deste ano. O PSG pagou 63 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões) pelo jogador ao Bournemouth.

No começo de dezembro, o russo assumiu a titularidade na meta do PSG. Coincidiu com um período em que Zabarnyi ficou fora da equipe. "Ele está doente", resumiu o técnico Luis Enrique na entrevista coletiva após o jogo.

Em diferentes momentos da Guerra na Ucrânia, Zabarnyi denunciou ataques e se posicionou publicamente contra a Rússia. "Independência não é só apenas uma palavra da história. É um esforço diário, força e fé de milhões de corações. Obrigado a todos os heróis do dia a dia que lutam por paz e liberdade. Eu amo a Ucrânia infinitamente por suas pessoas, músicas e resiliência", escreveu o zagueiro em 24 agosto, quando o país comemora a independência.

Segundo o jornal francês LÉquipe, a questão geopolítica foi levada em conta na contratação do Safonov. "Você acha que não levamos isso em consideração em nossas deliberações?", ironizou uma fonte do clube ao veículo.

O clube deu um recado em campo sobre essas especulações. Na última partida do time pela Champions League, o empate por 0 a 0 com o Athletic Bilbao, Safonov foi titular, e Zabarnyi entrou durante o jogo.

Já na última partida do PSG antes da final contra o Flamengo, Safonov e Zabarnyi foram titulares juntos e ajudaram a equipe a vencer o Metz, por 3 a 2, pela Ligue 1.

Safonov não se pronuncia publicamente sobre a Guerra ou a relação com o colega de clube. O goleiro atua pela seleção russa, que está banida de competições oficiais desde fevereiro de 2022, quando o conflito iniciou.

Palavras-chave

futebol

PSG

vestiário

ucraniano

russo

Flamengo
Esportes
