PSG pode ficar sem Marquinhos em possível final com o Flamengo na Copa Intercontinental Capitão da equipe, e uma das lideranças do elenco, Marquinhos seria o segundo desfalque de peso do setor defensivo Estadão Conteúdo 12.12.25 16h23 Marquinhos é o camisa 5 do PSG (Instagram @marquinhosm5) Finalista da Copa Intercontinental e à espera do seu adversário na disputa entre Flamengo e Pyramids, do Egito, o técnico Luis Enrique vem enfrentando uma complicada situação em relação a lesões. Com Hakimi vetado para o jogo do dia 17 e Dembelé em recuperação de uma virose, o treinador Luis Enrique pode ter mais uma baixa significativa: o zagueiro brasileiro Marquinhos. O jogador sofreu uma lesão no quadril no empate com o Athletic de Bilbao e vem sendo monitorado pelo departamento médico do clube. Capitão da equipe, e uma das lideranças do elenco, Marquinhos seria o segundo desfalque de peso do setor defensivo. "Não sei se ele estará em condições de jogar a final do Intercontinental. Perder o Marquinhos é uma pena, pois se trata de um jogador muito importante para o funcionamento do nosso esquema de jogo", afirmou o treinador. Considerado por muitos como o melhor lateral-direito do mundo na atualidade, o marroquino Hakimi sofreu uma entorse no tornozelo e está vetado para o duelo do dia 17. Aumentando a lista de problemas, Dembelé ficou de fora do compromisso do meio de semana pela Champions League por estar doente, e também não participa do duelo com o Metz neste sábado, pelo Campeonato Francês. Segundo informações do jornal francês Le Figaro, das 22 partidas que o PSG disputou até aqui nesta temporada, o atleta entrou em campo em 13 ocasiões e fez apenas cinco jogos como titular. Sofrendo com seguidas contusões (lesionou o tendão da coxa em setembro e depois machucou a panturrilha em novembro), o atleta está longe de atingir sua melhor forma. O defensor Beraldo e o goleiro Chevalier até foram relacionados para o jogo do fim de semana pelo Campeonato Francês, mas retornam de lesão e estão longe de sua melhor forma técnica. No Campeonato Francês, a equipe parisiense ocupa a segunda colocação, contabiliza 33 pontos, e tem um a menos que o Lens, líder isolado. Já na Champions League, o PSG ocupa a terceira posição com 13 pontos e só está atrás do Arsenal (18) e do Bayern de Munique (15). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Intercontinental PSG Marquinhos Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26