Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

PSG marca duas vezes no fim, leva decisão com Tottenham aos pênaltis e conquista a Supercopa

Estadão Conteúdo

A temporada 2025/26 do futebol europeu começou da mesma maneira que terminou a passada: com o favorito Paris Saint-Germain erguendo taça. Desta vez, com enorme sofrimento. O clube francês, vencedor da Liga dos Campeões, mas superado na final do Mundial de Clubes há um mês, encarou o Tottenham, dono do troféu da Liga Europa, pela decisão da Supercopa da Uefa e perdia por 2 a 0 até os 40 do segundo tempo. Conseguiu empatar com gols de reservas e ergueu a inédita taça nas penalidades, por 4 a 3, no Bluenergy Stadium, em Údine, na Itália.

Foi alívio para o técnico Luís Enrique, que bancou a saída de Donnarumma para a vinda de Chevalier e via sua equipe derrotada com uma falha do reforço. O goleiro se redimiu nas penalidades, defendendo uma cobrança e vendo Nuno Mendes definir a virada e a festa.

Após fracassar no Mundial de Clubes dos Estados Unidos ao serem superados na decisão por imponentes 3 a 0 do Chelsea, os franceses entraram em campo com escalação muito parecida daquela final, com a novidade sendo justamente a estreia do goleiro Chevalier, contratado para a vaga de Donnarumma, fora dos planos de Luís Enrique.

Enquanto os franceses apostavam no entrosamento de sua equipe, o Tottenham de Thomas Frank, técnico estreante em jogo oficial na vaga do demitido Ange Postecoglou, tinha sua esperança depositada no brasileiro Richarlison, depois de muito tempo sem a companhia de Son na frente. O sul-coreano foi para o futebol norte-americano em reformulação do elenco. Kudus chegou para a vaga em equipe bem mudada após temporada ruim, mascarada com o título da Liga Europa.

O jogo, como era esperado por largada de temporada, começou bastante amarrado e lento. O PSG treinou por somente uma semana após as férias atrasadas justamente pela disputa do Mundial. E o Tottenham, apesar de vir com uma pré-temporada mais longa, ainda monta o novo time e tenta se acertar - vem de goleada por 4 a 0 do Bayern de Munique em amistoso.

Com metade da primeira etapa disputada, os goleiros se limitavam a bater tiros de meta ou afastar bolas recuadas por seus defensores e os artilheiros Dembélé de um lado e Richarlison do outro pouco tinham encostado na bola.

O primeiro lance de emoção veio em contragolpe dos ingleses no qual Kudus achou o brasileiro, que bateu forte de fora da área e viu Chevalier realizar defesa complicada, mandando à escanteio. O forte calor de 30 graus era outro oponente aos finalistas.

Melhor em campo, o Tottenham fez a alegria dos 6 mil ingleses presentes em Údine antes do intervalo em jogada que começou com cruzamento do goleiro Vicário. Marquinhos perdeu a disputa pelo alto com Van de Ven, que viu Chevalier fazer grande defesa em bomba de Palhinha. O rebote caiu para o holandês anotar 1 a 0. Antes do descanso, os ingleses ainda carimbaram a trave.

O Tottenham voltou do intervalo acelerado e não demorou a ampliar. Logo aos dois minutos, cruzamento para Romero o zagueiro cabecear. Chevalier tinha tudo para realizar a defesa, mas acabou falhando. Luís Enrique, que bancou a mudança no gol, foi flagrado com cara de poucos amigos pelo erro.

Destaque pela organização e o futebol envolvente, o PSG partiu ao ataque de qualquer maneira tentando evitar nova frustração. Barcola, impedido, até diminuiu, mas teve o gol anulado pelo VAR. Os franceses, expostos, davam espaços para contra-ataques perigosos dos ingleses.

Luís Enrique modificou bastante o setor ofensivo do PSG e, desta vez, seus comandados mostraram força para reagir. Diante de um Tottenham apenas fazendo o tempo passar, um gol de Kang-in Lee aos 40 minutos reabriu a disputa. O árbitro deu seis minutos de acréscimos, suficientes para Gonçalo Ramos empatar, de cabeça, e levar a decisão para os pênaltis.

Solanke fez 1 a 0, Vitinha mandou para fora e Bentancur deixou o Tottenham em boa vantagem. Responsável por levar a decisão aos tiros livres, Gonçalo Ramos diminuiu. Chevalier se redimiu do erro no tempo normal ao parar Van de Ven e Dembélé deixou tudo igual.

Tel, que entrou no fim, fez muita pose e mandou para fora, para desespero do Tottenham. E a festa mudou de lado nas arquibancadas com Lee virando o placar para 3 a 2. Porro mandou no ângulo e ficou na torcida pelo goleiro Vicário. Nuno Mendes bateu com classe e a festa foi do PSG.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Supercopa da Europa

Paris Saint-Germain

Tottenham
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time

Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto

13.08.25 18h31

REMO

Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito'

Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B

13.08.25 17h08

Adrenalina

Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally

13.08.25 15h18

Adrenalina

Mel Matsunaga, a piloto paraense que desafia o rally e inspira mulheres no automobilismo

13.08.25 15h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga

Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga

13.08.25 9h30

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

Futebol

Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda

Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados

13.08.25 11h05

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (13/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sul-Americana e Supercopa da UEFA movimentam o futebol nesta quarta-feira

13.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda