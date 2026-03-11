Capa Jornal Amazônia
PSG goleia Chelsea pela Champions League e se vinga de derrota da Copa do Mundo de Clubes

Estadão Conteúdo

Paris Saint-Germain e Chelsea honraram a final da Copa do Mundo de Clubes disputada ano passado nos Estados Unidos, com título conquistado pela equipe inglesa. Nesta quarta-feira, em Paris, as equipes voltaram a se enfrentar pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League e a equipe francesa se vingou com goleada por 5 a 2. No duelo de volta, semana que vem, na Inglaterra, o time de Paris poderá perder até por dois gols de diferença para ficar com a vaga nas quartas.

As equipes começaram agressivas, sem muita preocupação com a marcação. Com isso, as oportunidades não demoraram a surgir. Em pouco mais de cinco minutos os dois times já haviam acumulado uma boa chance de gol. João Pedro quase marcou para o PSG, enquanto João Neves fez o goleiro Jörgensen trabalhar.

Mas aos dez minutos, após bela troca de passes de todo setor ofensivo, Barcola acertou um belo chute de pé esquerdo no ângulo de Jörgensen.

O PSG não diminuiu o ritmo, apesar da vantagem no placar. Aos 15, Dembélé fez Jörgensen realizar bela defesa e ainda contou com a ajuda da trave.

O Chelsea não se acovardou e por pouco não empatou em grande escapada do português Pedro Neto, que superou a marcação de Marquinhos.

O ritmo era alucinante. Barcola, em jogada individual, tentou chute colocado na entrada da área para mais uma boa defesa de Jörgensen.

E o empate do Chelsea veio aos 28 minutos. Enzo Fernández descobriu Gusto livre na meia direita. Ele bateu firme e superou Jörgensen: 1 a 1.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o PSG ficou com o comando do jogo, deixando os contra-ataques para o Chelsea. Ironicamente, o segundo gol francês saiu da forma inversa.

Safonov evitou o gol da virada de Palmer e em um contra-ataque sensacional, Dembélé escapou, superou a marcação de Fofana e fez 2 a 1, aos 40 minutos.

Os times não repetiram no início do segundo tempo o ritmo dos primeiros 45 minutos. Mas bastou uma jogada errada para ser fatal. Nuno Mendes errou uma virada de jogo, Pedro Neto roubou a bola, carregou até dentro da área do PSG e rolou para Enzo Fernández empatar, aos 13 minutos.

Insatisfeito com o resultado, o técnico Luis Enrique colocou Kvaratskhelia em busca de maior força ofensiva para o PSG. João Pedro não conseguiu repetir as boas atuações de jogos anteriores.

O Chelsea voltou a concentrar todos seus jogadores em seu campo de defesa na espera do PSG. O jogo pareci controlado pelo time inglês, mas uma falha de Jörgensen propiciou um belo gol de cobertura de Vitinha, aos 28 minutos.

O Chelsea chegou a empatar de novo com João Pedro, mas o atacante estava impedido. O técnico Liam Rosenior colocou Lavia e Delap no ataque, mas o gol saiu do outro lado. Em jogada individual, Kvaratskhelia acertou uma 'bomba' para fazer 4 a 2. O prejuízo do Chelsea poderia ser maior, mas Lee estava impedido ao fazer o quinto gol.

Nos minutos finais, Pedro Neto se irritou com a demora na reposição da bola e empurrou o gandula, iniciando uma rápida confusão. Mas ainda havia tempo para outro gol de Kvaratskhelia, aos 48, deixando o PSG com uma mão na vaga.

OUTRO JOGO Na Noruega, o Bodo/Glimt voltou a surpreender na competição, ao derrotar o Sporting por 3 a 0. Fet (pênalti), Blomberg e Hogh garantiram boa vantagem para o jogo de volta em Portugal na semana que vem.

