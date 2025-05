Próximo jogo de João Fonseca contra Jack Draper em Roland Garros tem data e horário definidos

O brasileiro João Fonseca já tem dia e horário definidos para voltar às quadras de saibro pela terceira rodada de Roland Garros. O tenista carioca de 18 anos entra em ação neste sábado, por volta das 10h (horário de Brasília), e encara o britânico Jack Draper, atual número cinco do mundo.

A partida será a terceira da quadra Simonne-Mathieu. Os dois jogos anteriores do local, que foram definidos pela organização do Grand Slam são: Daria Kasatkina x Paula Badosa e Elsa Jacquemot x Lois Boisson. O duelo entre João Fonseca e Jack Draper tem transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

João Fonseca conseguiu duas boas vitórias até o momento em Paris. Na primeira rodada, ele superou o polonês Hubert Hurkacz por 3 sets a 0. No segundo compromisso, o brasileiro conquistou mais um triunfo por 3 a 0, desta vez diante do francês Pierre-Hugues Herbert.

Em sua campanha nesta edição do torneio francês, Jack Draper eliminou os tenistas Mattia Bellucci e Gael Monfils. O britânico fez muitos elogios ao jovem jogador brasileiro e disse esperar um confronto bastante equilibrado.

"Eu acho que vou jogar com ele muitas vezes e vou vê-lo muito tempo no topo. Muita gente quer ver seu potencial e a forma como ele joga. Ele é muito forte, dinâmico, explosivo. É isso que está desenhado, muitos torcedores vêm para assisti-lo. Tem uma base de fãs muito grande que veio do Brasil. Isso é bom para o esporte. Jogarei com ele muitas vezes nos próximos anos, não apenas no sábado. E eu olho adiante para desafiá-lo no futuro", disse Draper.

Ambos se enfrentaram nesta temporada no ATP 1000 de Indian Wells, no início do mês de março. Neste confronto, o britânico levou a melhor sobre a promessa do Brasil e venceu a partida por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/0.

"Muita coisa mudou. Foi um grande enfrentamento para mim. Eu joguei muito bem. Teve uma tempestade nesse dia no primeiro set, então ficou um jogo físico. Mas agora eu acho que ele conhece meu estilo. Desde que jogamos, ele fez grandes coisas, subiu posições no ranking. Vai ser um grande desafio, em um Grand Slam, no saibro. Não jogamos no saibro ainda. Então é muito diferente. Eu sei o que esperar, sei como ele está jogando, eu não quero ter surpresas. Será uma grande batalha", previu o europeu.