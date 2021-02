Promessa paga! Marcelinho corre de sunga na Paulista e usa roupão de tigre após derrota do Palmeiras

O ex-jogador Marcelinho Carioca pagou a promessa de correr "pelado" na Avenida Paulista, em São Paulo, nesta segunda-feira, durante o "Arena SBT". O ídolo do Corinthians havia apostado na derrota do Palmeiras contra o Santos, na final da Libertadores. Além da dívida, ele ainda vestiu um roupão de tigre, em referência a queda do Alviverde no Mundial.+ Veja a classificação do Brasileirão Série A atualizada e simule

- Aqui paga! Aqui cumpre! Já (estou pelado). Leve, livre e solto. Eu vou, agora meu advogado está aqui. Tem advogado para isso. Pega a lupa! Eu estou cumprindo a minha palavra, agora o Palmeiras tem que cumprir a dele para ser campeão Mundial. Não tem Copinha e não tem Mundial - provocou.

A corrida de Marcelinho na Paulista foi pouco antes do final do programa. O ex-atleta tirou o roupão e saiu correndo, porém, a tarja que "escondia" as partes íntimas acabou revelando que ele estava de sunga. Benja ironizou e disse que não havia sido finalizada a promessa.

Marcelinho celebrou a derrota do Palmeiras por 1 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes, neste domingo, contra o Tigres, do México, assim como Neto. Com a queda na competição, ele é mais um a falar que o Verdão não tem Mundial.