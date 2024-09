Projeto Nocaute na Violência chega à sua 53ª edição com 16 lutas no município de Tailândia

No próximo sábado (21/9), Tailândia vai se transformar na capital nacional do boxe. O projeto 'Nocaute na Violência' chega à edição de número 53, levando à Arena do Abel, no município, um card com 16 lutas. O evento vai reunir 32 atletas e os combates terão início às 17h, com entrada gratuita.

Na luta principal, acontecerá a disputa pelo cinturão da categoria Peso Pesado, entre José Mourão, de Macapá (AP), e o paraense Kelvin, de Marituba. Além dos lutadores de fora do município, o 'Nocaute na Violência' vai contar com três lutas de atletas de Tailândia.

O projeto

Criado há 12 anos, o projeto se consolidou como importante ferramenta de resgate social e estímulo à prática esportiva. “O Nocaute na Violência foi criado para fazer o jovem praticar o boxe e conscientizá-lo de que a prática da modalidade possibilita é inclusão social, integração e vida. Começamos com quatro academias e agora temos 108. Iniciamos com 16 atletas e hoje temos mais de 800”, explica Zezé do Boxe, idealizador da iniciativa.

Revelando campeões

Vários atletas com destaque nacional já foram revelados pelo projeto, como o boxeador olímpico Michael Douglas e o atual campeão brasileiro na modalidade peso-pesado, William Coutinho.