Preterido após chegadas de João Pedro e Estêvão ao Chelsea, Nkunku acerta com o Milan Estadão Conteúdo 30.08.25 9h43 O Milan anunciou, neste sábado, a contratação do atacante francês Christopher Nkunku, ex-Chelsea, que assinou um acordo por cinco anos. O clube italiano vai desembolsar cerca de 37 milhões de euros (R$ 234,7 milhões) pelo atleta de 27 anos. "O AC Milan tem o prazer de anunciar a contratação definitiva de Christopher Nkunku, do Chelsea. O atacante francês assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2030", anunciou a equipe de Milão. "Ele vestirá a camisa 18." Nkunku, que também atua como meia-atacante, anotou 18 gols em 62 partidas pelo Chelsea nas duas últimas temporadas, após se destacar no RB Leipzig, da Alemanha, e no Paris Saint-Germain, onde foi formado. Ele anotou o gol na prorrogação contra o Benfica, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, que ajudou o time inglês a avançar - e conquistar o título da competição, disputada em junho e julho, nos Estados Unidos. Apesar de sua habilidade nas disputas individuais e da velocidade com a bola, Nkunku perdeu espaço no elenco do técnico Enzo Maresca com as chegadas dos brasileiros Estêvão e João Pedro para o ataque. O treinador também conta com Cole Palmer, astro da equipe, como principal meia ofensivo. "Christo é um profissional fantástico, mas é difícil encontrar minutos para ele (jogar)", disse Maresca na sexta-feira. Após estrear no Campeonato Italiano com derrota em casa para a recém-promovida Cremonese, o Milan se recuperou, nesta sexta-feira, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Lecce. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Milan Chelsea Nkunku COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 SÉRIE B Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento 29.08.25 16h29 FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 30.08.25 7h00