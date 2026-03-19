Presidente vê Flamengo com chances na Libertadores, mas avisa: 'Não pode baixar a guarda nunca' Estadão Conteúdo 19.03.26 22h37 Luiz Eduardo Baptista, o Bap, usou exemplos da edição passada da Libertadores para alertar o Flamengo desde o pontapé inicial da atual edição, na qual vai defender o título. Na visão do presidente, achar que os jogos são fáceis costuma pregar peças desagradáveis. O dirigente admite que a equipe pode brigar pelo quinto título, desde que haja seriedade e respeito. Na fase de classificação de 2025, o Flamengo perdeu em casa para o Central Córdoba, depois somou dois empates fora, um contra os próprios argentinos e outro na visita à LDU, chegou ao Maracanã sob pressão de bater o Deportivo Táchira e sofreu para avançar em segundo da chave com um triunfo magro de 1 a 0. "Eu entendo (que as pessoas falem em chave fácil), mas não sei se o tema é comemorar. Eu diria que a gente tem de trabalhar, isso de teoricamente... No ano passado decidimos contra o Táchira em casa, em tese um jogo fácil, e foi dificílimo", destacou o presidente, à ESPN. "Libertadores não pode baixar a guarda nunca, parece que é mata-mata só na fase final, mas esse é o espírito de cada jogo." O Flamengo está no Grupo A, ao lado de Estudiantes de La Plata, da Argentina, Cusco, do Peru, e Independiente Medellín, da Colômbia. Mesmo com o Flamengo apontado como favorito, Bap pregou atenção. "Precisa ter respeito. Temos elenco, time, peças importantes, e oxalá cheguemos à final em Montevidéu dia 28 de novembro", mostrou confiança. "Mas não tem jogo fácil, não podemos priorizar (partidas), pois não tem mais espaço no futebol de hoje em dia para escolher jogos. Precisamos ter jogadores bem preparados." O presidente do Flamengo admitiu que o clube começou o ano mal fisicamente e deu mérito aos oponentes nas duas finais disputadas ainda sob o comando de Filipe Luís, a Supercopa Rei e a Recopa sul-americana. "Corinthians e Lanús ganharam da gente com méritos. Bem preparados, com o elenco que temos, temos chances", disse. "Mas precisa estar bem preparado. Eu entendo que hoje estamos melhores que ontem e amanhã melhor do que hoje. Vamos crescendo até maio e junho. A pré-temporada deste ano será no meio do ano, um tempo para preparo muito maior, mas vamos calibrando e dosando o físico até lá, e podemos fazer um bom fim de ano." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Flamengo Luiz Eduardo Baptista Bap COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23