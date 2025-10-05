Presidente do São Paulo volta a atacar arbitragem e dispara: 'O Brasileirão está manchado'

A derrota de virada para o Palmeiras neste domingo continua repercutindo no São Paulo. Presidente do clube, Júlio Casares voltou a se manifestar durante a noite em protesto à arbitragem de Ramon Abatti Abel e aos responsáveis pelo VAR que, segundo ele, foram decisivos para o resultado de 3 a 2 pelo Brasileirão.

Em suas redes sociais, Casares publicou um vídeo com uma coletânea de cinco lances que foram alvos de reclamações durante e após o Choque-Rei, sendo determinantes para o resultado final na perspectiva são-paulina. Na legenda, o presidente tricolor atacou a arbitragem de vídeo e fez afirmações fortes sobre o Campeonato Brasileiro.

"5 lances com 5 imagens indiscutíveis. O árbitro não viu? O VAR não viu? Tudo contra nós! O Brasileirão está manchado! Hoje o VAR chama para tudo. Mas não chamou em nenhum dos lances evidentes exibidos acima! Estranho né?", escreveu Casares em seu Instagram oficial.

A afirmação do presidente do São Paulo vai de encontro também à atual situação do Palmeiras na competição. Com o resultado construído no MorumBis, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão. A equipe alviverde ainda ficou esperando algumas horas para concretizar o topo da tabela, pois o Flamengo ainda teria de jogar com o Bahia. Para a sorte de Abel Ferreira e cia, o Bahia derrotou os rubro-negros por 1 a 0.

O São Paulo tem reclamado veemente depois que Abatti Abel apitou pela última vez. Além das reclamações em campo, o time tricolor também se manifestou nos bastidores. Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, declarou que o "VAR no futebol brasileiro é uma vergonha."

O próprio Júlio Casares também já se pronunciou publicamente. Pelas redes sociais do São Paulo, o presidente assinou uma nota oficial repudiando a arbitragem do Choque-Rei. Além disso, ele ligou para o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, com quem teve uma conversa de alguns minutos sobre o ocorrido no MorumBis.

Também participou da conversa o coordenador-geral da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra. Casares esteve encarregado de fazer esse papel, enquanto na zona mista Belmonte e Rui Costa prestavam esclarecimento aos jornalistas.