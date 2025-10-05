Presidente do São Paulo volta a atacar arbitragem e dispara: 'O Brasileirão está manchado' Estadão Conteúdo 05.10.25 23h22 A derrota de virada para o Palmeiras neste domingo continua repercutindo no São Paulo. Presidente do clube, Júlio Casares voltou a se manifestar durante a noite em protesto à arbitragem de Ramon Abatti Abel e aos responsáveis pelo VAR que, segundo ele, foram decisivos para o resultado de 3 a 2 pelo Brasileirão. Em suas redes sociais, Casares publicou um vídeo com uma coletânea de cinco lances que foram alvos de reclamações durante e após o Choque-Rei, sendo determinantes para o resultado final na perspectiva são-paulina. Na legenda, o presidente tricolor atacou a arbitragem de vídeo e fez afirmações fortes sobre o Campeonato Brasileiro. "5 lances com 5 imagens indiscutíveis. O árbitro não viu? O VAR não viu? Tudo contra nós! O Brasileirão está manchado! Hoje o VAR chama para tudo. Mas não chamou em nenhum dos lances evidentes exibidos acima! Estranho né?", escreveu Casares em seu Instagram oficial. A afirmação do presidente do São Paulo vai de encontro também à atual situação do Palmeiras na competição. Com o resultado construído no MorumBis, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão. A equipe alviverde ainda ficou esperando algumas horas para concretizar o topo da tabela, pois o Flamengo ainda teria de jogar com o Bahia. Para a sorte de Abel Ferreira e cia, o Bahia derrotou os rubro-negros por 1 a 0. O São Paulo tem reclamado veemente depois que Abatti Abel apitou pela última vez. Além das reclamações em campo, o time tricolor também se manifestou nos bastidores. Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, declarou que o "VAR no futebol brasileiro é uma vergonha." O próprio Júlio Casares também já se pronunciou publicamente. Pelas redes sociais do São Paulo, o presidente assinou uma nota oficial repudiando a arbitragem do Choque-Rei. Além disso, ele ligou para o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, com quem teve uma conversa de alguns minutos sobre o ocorrido no MorumBis. Também participou da conversa o coordenador-geral da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra. Casares esteve encarregado de fazer esse papel, enquanto na zona mista Belmonte e Rui Costa prestavam esclarecimento aos jornalistas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Julio Casares COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 Futebol Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4 Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) 05.10.25 7h00 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas 06.10.25 0h02 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 Copa do Brasil Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/09) pela Copa do Brasil Botafogo e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.09.25 18h00