Presidente do São Paulo nega risco de rebaixamento no Paulista: 'Hipótese alguma, incaível' Estadão Conteúdo 25.01.26 22h27 O São Paulo está próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. O time tricolor contabiliza uma vitória, um empate e três derrotas após cinco rodadas na competição estadual. Apesar da situação complicada, o presidente do São Paulo, Harry Massis Jr, tentou acalmar os torcedores, dizendo que o clube não corre risco de queda para a Segunda Divisão do Campeonato Paulista. O São Paulo está na décima quarta posição, com 4 pontos. Os dois últimos colocados caem para a Série A-2 do Campeonato Paulista. Neste momento, Noroeste e Ponte Preta ocupam as últimas duas posições. "É complicado. Agora o próximo jogo é com o Santos. Muito difícil. Depois vem Primavera e Ponte Preta. Então, é muito difícil. Agora cair, hipótese alguma. Talvez não consiga se classificar. Mas cair, não vamos pensar nisso. O São Paulo, eu vou falar em incaível, como todo mundo fala. Acho que não existe essa possibilidade", disse o mandatário. O cenário para o Campeonato Brasileiro também é bastante desafiador para o São Paulo. O técnico Hernán Crespo chegou a dizer que o time deve focar em fazer 45 pontos no Brasileirão, para tentar evitar o rebaixamento no torneio de pontos corridos. O presidente do São Paulo mostrou mais otimismo em relação ao treinador da equipe. "Nós não vamos pensar em 45 (pontos). Nós temos que subir mais, nossa... Nós temos que tentar uma classificação para a Libertadores. Tem o oitavo lugar, tem esse lugar assegurado. Então nós temos que pensar nisso. Ele (Crespo) foi muito modesto", afirmou Massis, após a final da Copinha neste domingo. O mandatário ainda falou sobre as dificuldades financeiras da equipe para reforçar o elenco de Crespo para a disputa da temporada. "Nós temos as propostas, como eu já falei outro dia, em andamento. Essas nós vamos manter. Para novas propostas, não temos condição. Eles (torcedores) precisam entender a nossa situação e precisam nos apoiar. Esses 45 pontos é muito pouco para o São Paulo. Nós temos que estar mais em cima. Agora, contratação é difícil", admitiu. "Se surgir a possibilidade de uma troca, um jogador que esteja disponível com qualidade, isso é importante, com qualidade, aí a gente vai atrás. Se não, não vale a pena trocar seis por meia dúzia. Vamos confiar nesse pessoal aqui que está aqui, que jogou hoje (na final da Copinha)", discursou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista São Paulo FC Harry Massis Júnior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia, promete ajuste e elogia jovem da base Júnior Rocha promete ajustes à equipe e disse que o momento do time é de evolução 25.01.26 21h11 Futebol Com gol anulado, Cametá e Castanhal empatam na 1ª rodada do Parazão Equipes não saíram do zero a zero e estrearam com empate no Campeonato Paraense 25.01.26 20h22 FUTEBOL Sem sustos e com gols de estreantes, Paysandu vence o São Raimundo na estreia do Parazão Papão não teve dificuldade para vencer a Pantera dentro da Curuzu 25.01.26 19h08 FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53