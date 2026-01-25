Presidente do São Paulo nega risco de rebaixamento no Paulista: 'Hipótese alguma, incaível'

O São Paulo está próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. O time tricolor contabiliza uma vitória, um empate e três derrotas após cinco rodadas na competição estadual. Apesar da situação complicada, o presidente do São Paulo, Harry Massis Jr, tentou acalmar os torcedores, dizendo que o clube não corre risco de queda para a Segunda Divisão do Campeonato Paulista.

O São Paulo está na décima quarta posição, com 4 pontos. Os dois últimos colocados caem para a Série A-2 do Campeonato Paulista. Neste momento, Noroeste e Ponte Preta ocupam as últimas duas posições.

"É complicado. Agora o próximo jogo é com o Santos. Muito difícil. Depois vem Primavera e Ponte Preta. Então, é muito difícil. Agora cair, hipótese alguma. Talvez não consiga se classificar. Mas cair, não vamos pensar nisso. O São Paulo, eu vou falar em incaível, como todo mundo fala. Acho que não existe essa possibilidade", disse o mandatário.

O cenário para o Campeonato Brasileiro também é bastante desafiador para o São Paulo. O técnico Hernán Crespo chegou a dizer que o time deve focar em fazer 45 pontos no Brasileirão, para tentar evitar o rebaixamento no torneio de pontos corridos. O presidente do São Paulo mostrou mais otimismo em relação ao treinador da equipe.

"Nós não vamos pensar em 45 (pontos). Nós temos que subir mais, nossa... Nós temos que tentar uma classificação para a Libertadores. Tem o oitavo lugar, tem esse lugar assegurado. Então nós temos que pensar nisso. Ele (Crespo) foi muito modesto", afirmou Massis, após a final da Copinha neste domingo.

O mandatário ainda falou sobre as dificuldades financeiras da equipe para reforçar o elenco de Crespo para a disputa da temporada.

"Nós temos as propostas, como eu já falei outro dia, em andamento. Essas nós vamos manter. Para novas propostas, não temos condição. Eles (torcedores) precisam entender a nossa situação e precisam nos apoiar. Esses 45 pontos é muito pouco para o São Paulo. Nós temos que estar mais em cima. Agora, contratação é difícil", admitiu.

"Se surgir a possibilidade de uma troca, um jogador que esteja disponível com qualidade, isso é importante, com qualidade, aí a gente vai atrás. Se não, não vale a pena trocar seis por meia dúzia. Vamos confiar nesse pessoal aqui que está aqui, que jogou hoje (na final da Copinha)", discursou.