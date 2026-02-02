Presidente do Santos nega crise no clube e pede confiança à torcida: 'Avanços incomodam' Estadão Conteúdo 02.02.26 12h43 Com apenas uma vitória em seis jogos no Campeonato Paulista e após estrear com derrota no Campeonato Brasileiro, o Santos vive dias turbulentos neste início de temporada. Diante deste cenário, o presidente Marcelo Teixeira se manifestou nesta segunda-feira para defender a sua gestão e negar que o clube esteja em crise. "Estamos à frente de um processo de reconstrução do Santos Futebol Clube a apenas 2 anos, em um dos momentos mais desafiadores da sua história. Com foco em organização, responsabilidade e planejamento de longo prazo, trabalhamos para retomar nossa força e recolocar o Clube nos trilhos", diz o início do texto que foi postado em suas redes sociais. Teixeira destacou os resultados que o time conquistou nas duas últimas temporadas (mesmo com o Santos lutando contra o rebaixamento até a última rodada do Nacional do ano passado), para mostrar que o clube evoluiu em um dos momentos mais desafiadores da sua história. "Em 2024, alcançamos resultados relevantes, como o vice-campeonato Paulista e o título do Campeonato Brasileiro da Série B, feitos que demonstram determinação e capacidade de superação. Em 2025, ampliamos nossa presença competitiva, voltando a disputar quatro competições, incluindo uma internacional, recolocando o Santos em evidência no cenário nacional e mundial", complementa o texto. Na verdade, a falta de vitórias da equipe neste início de trabalho vem colocando em xeque o trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Sem vencer há seis partidas, o Santos figura na 14ª colocação do Campeonato Paulista. Além do treinador, o próprio Teixeira vem sendo questionado, assim como o executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos. Para rebater esse cenário de caos, o mandatário escreveu sobre o processo de reconstrução desde que assumiu o cargo. "Paralelamente, avançamos em projetos estratégicos, como a nova Arena e a SAF, pensados para modernizar o Clube e garantir sustentabilidade no futuro. Esses avanços, naturalmente, incomodam alguns, que se aproveitam dos resultados iniciais da temporada de 2026 para tentar criar "crises" desinteressados na concretização desses projetos", informa a postagem. Por fim, Teixeira reconheceu o mau momento, mas pediu apoio das arquibancadas. "Nenhum santista está satisfeito com a campanha atual da equipe profissional. Ainda assim, pedimos o voto de confiança do quadro associativo e dos torcedores para que, juntos, possamos alcançar novos objetivos em 2026, assim como fizemos em 2024 e 2025". Neste meio de semana, o Santos volta a centrar foco no Brasileiro e tem novamente o clássico com o São Paulo pela frente (no sábado, as duas equipes se enfrentaram pelo Paulistão). Desta vez, o confronto acontece na Vila Belmiro, na quarta-feira, e o Santos busca os primeiros três pontos na competição. 