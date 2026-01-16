Presidente do Fluminense desiste de contratar o atacante Hulk: 'Negociação está encerrada'

O sonho do torcedor do Fluminense em contar com o atacante Hulk faz parte do passado. Em coletiva concedida nesta sexta-feira, no Rio, Mattheus Montenegro, novo presidente do clube carioca, colocou um ponto final no interesse de contar com o experiente atacante do Atlético-MG. "Hoje a negociação está encerrada. A resposta foi ontem à noite. Todo mundo sabe do nosso interesse", afirmou o mandatário.

Na conversa com os jornalistas, o dirigente explicou o andamento das negociações pelo atleta de 39 anos e afirmou que a agremiação das Laranjeiras tentou cumprir as exigências do time mineiro, mas entendeu que as tratativas esfriaram no final.

"Começamos a negociar no fim de dezembro. O Atlético-MG fez três exigências e aceitamos duas. Não aceitamos o pedido para ceder o percentual de três jogadores da nossa base. Entendemos que não era interessante para o Fluminense", afirmou.

Outro atleta que também não vem mais para as Laranjeiras é o meia Savarino. De acordo com Montenegro, entre Fluminense e Botafogo, tudo ficou acertado. No entanto, o atleta fez algumas exigências que acabaram minando a transferência.

"Depois de idas e vindas, ficou tudo certo com o Botafogo. Mas ao negociar com o jogador, surgiram alguns pedidos (de Savarino e de seu representante) que a gente não aceitou. A negociação foi encerrada ontem", concluiu o dirigente.

Diante deste cenário, a prioridade agora é a vinda de um camisa nove para reforçar o setor ofensivo. Sem Cano, machucado, Luis Zubeldía conta atualmente com Everaldo e John Kennedy. "O nosso foco é um centroavante e temos diversos nomes mapeados".