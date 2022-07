Presidente da FPF diz que está liderando grupo para elaborar novas ideias para a Copa Verde

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, disse que está liderando um grupo de trabalho que tem como objetivo elaborar mudanças na Copa Verde. De acordo com o mandatário do futebol no estado, essas ideias sobre a competição devem ser apresentadas, em breve, à CBF.

"Estou liderando um grupo de trabalho para pensar em mudanças pra Copa Verde. O torneio é importante pro futebol da região e precisa ser reformulado para se tornar mais atrativos, tanto economicamente, quanto esportivamente, para os clubes" disse Gluck Paul.

Segundo Ricardo, a Federação ainda luta na Justiça para ter sua regularização reconhecida pela CBF. Devido aos imbróglios que cercaram as últimas eleições na entidade, o órgão que controla o futebol no Brasil deixou de reconhecer a FPF como membro.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Gluck Paul disse que este processo está perto de ser finalizado. A partir disso, novas propostas devem ser enviadas à CBF.

Questionado sobre a realização ou não da Copa Verde ainda nesta temporada, o presidente da FPF disse que há a possibilidade que o torneio ocorra.

"É possível [que a Copa Verde seja disputada]. Precisamos regularizar a Federação e voltar a discutir esse assunto com a CBF. A Copa Verde é fundamental para os clubes daqui e, ter esse intervalo de um ano sem edição, seria muito ruim", explicou.