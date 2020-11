Presidente da Fifa afirma sentir 'desconforto' com calendário apertado no futebol brasileiro: 'Não é fácil'

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, criticou o calendário do futebol brasileiro e disse que sente um "desconforto" com a sobreposição de jogos da Seleção Brasileira e de clubes de elite no cenário nacional. Em entrevista ao "ge", o mandatário afirmou que não sobrepõe sua opinião sobre o tema e que os responsáveis precisam encontrar uma saída para esta situação.

- Como presidente da Fifa não devo nem posso sobrepor a minha opinião a quem toma decisões no Brasil, mas admito que partilho o desconforto de muitos pela sobreposição de jogos de clubes de elite com os jogos da Seleção Brasileira - disse Infantino, que completou:

- Sei que não é fácil encontrar pontos de equilíbrio entre todas as partes, mas os interesses do futebol devem estar acima dos interesses individuais ou corporativos, e todos os responsáveis têm a obrigação de encontrar saídas para esse tipo de situação.

Em relação ao calendário do futebol mundial, o presidente da Fifa disse que sua ideia para daqui a alguns anos é que se tenha menos partidas, porém, com jogos mais "significativos".

- Eu disse isso no passado e vou dizer de novo. Acho que devemos procurar maneiras de ter menos partidas, mas mais significativas. Encontrar uma fórmula perfeita será extremamente desafiador, mas acho que a comunidade do futebol deveria pelo menos discutir aberta e francamente para ver se podemos chegar a soluções novas e melhores. Parece haver um consenso de que há muitas partidas por temporada em muitos países.

VEJA OUTROS TRECHOS DA ENTREVISTA

Menos janelas internacionais, mas com períodos mais longos​"Em relação às duas ideias que você mencionou, talvez valha a pena estudá-las, assim como tantas outras que ouvi aqui e ali. Como seriam as coisas se tivéssemos períodos diferentes ao longo da temporada? Um período para as seleções, outro para competições nacionais, outro para competições continentais e ainda outro para competições mundiais? Pode fazer sentido que o formato com grupos reduza consideravelmente o número de viagens, com benefício para jogadores e o meio ambiente. Por outro lado, torcedores adoram jogos de mata-mata, e muitas pessoas defendem que deveria haver mais jogos assim. Isso seria positivo? Podemos encontrar uma maneira para que isso aconteça? Na minha opinião, qualquer discussão sobre isso teria que ser baseada no respeito aos períodos de descanso e recuperação dos jogadores."

Calendário mundial unificado ou de acordo com cada país?"​Existem muitas vozes pedindo a harmonização do calendário em todo o mundo. Isso teria várias vantagens, mas as coisas são do jeito que são por um motivo. Talvez seja hora de rever isso e ver se esses motivos se aplicam aos tempos em que vivemos, em termos de meio ambiente, de um mundo cada vez mais globalizado etc."

Novo Mundial de Clubes​"Ainda não temos a data exata porque a pandemia se abateu sobre nós e a Fifa está obviamente sensível à situação em que algumas confederações se viram, obrigadas a adiar torneios – notoriamente a Uefa com a Euro e a Conmebol com a Copa América. Ajudamos estas confederações concedendo a elas um janela no calendário, em junho de 2021, que estava reservada para a Fifa. Sabemos que elas (as confederações) vão nos apoiar quando encontrarmos um espaço adequado para o novo Mundial de Clubes. Tenho certeza que esta nova competição, que aliás substitui duas (a Copa das Confederações e o atual Mundial de Clubes, portanto não será um fardo adicional para calendário e jogadores) será um sucesso."