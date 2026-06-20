Prefeito de Nova York é presenteado por Casagrande e dirigentes após fala sobre o Corinthians Estadão Conteúdo 20.06.26 22h22 O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, foi presenteado neste sábado, dia 20, com uma camiseta do Corinthians por suas falas durante a Copa do Mundo 2026, horas antes da estreia da seleção brasileira contra Marrocos, no dia 13. Mamdani participou de um evento onde se encontrou com dirigentes corintianos, além do ídolo alvinegro, o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande Jr. A entrega da camiseta contou com a presença de Rafael Castilho, diretor cultural, e Vinicius Cascone, ex-diretor jurídico do Corinthians, que publicou em suas redes sociais o encontro com o político americano. Nas suas redes sociais, Mamdani falou sobre diversos fatos em relação ao trânsito e à final da NBA, além de dedicar alguns momentos para comentar sobre a Copa e o futebol brasileiro. Ele citou o marroquino Yassine Bono e o trio brasileiro Vini Jr., Raphinha e Richarlisson (que não foi convocado). Depois, enfatizou a trajetória de Sócrates, ídolo e símbolo da Democracia Corintiana ao lado de Casagrande. "Ultimamente, tenho pensado sobre Sócrates - não o antigo filósiofo grego, mas o maestro brasileiro do meio-campo. Sócrates jogou no Brasil e pelo Brasil, nos anos 1970 e 1980, incluindo na Copa do Mundo de 1982, em que foi capitão." "Foram anos difíceis no Brasil. Uma junta militar repressiva governou o país, impondo suas leis por meio da força. No Corinthians, clube que capitaneava, com seus colegas de time, participou daquilo que os brasileiros sonhavam todos os dias: democracia. Eles deram início a um experimento de auto governança chamado Democracia Corintiana", mencionou o prefeito de NY. A seleção brasileira volta a campo pela Copa do Mundo na próxima quarta-feira, dia 24, pela 3ª rodada da fase de grupos. O adversário da vez é a Escócia e a bola rola às 19 horas (horário de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Casagrande COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 Futebol Paysandu tenta reação diante de Maranhão invicto em casa pela Série C Papão busca encerrar sequência negativa e defender lugar no G-4 em duelo neste sábado, no Castelão, pela 11ª rodada 20.06.26 8h00 FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39