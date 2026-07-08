Preconceito, realidade ou os dois? Felipe Campos 08.07.26 18h39 Após eliminar o Brasil, a Noruega segue representando os europeus na reta final da Copa do Mundo. (Tarso Sarraf / O Liberal) A Copa do Mundo de 2026 chegou à sua fase de quartas de final e agora restam apenas oito seleções em busca do título. No entanto, faltando oito jogos para o mundial acabar, somente duas equipes na disputa não são europeias. Depois de ser eliminado para a Espanha, o português Cristiano Ronaldo falou que o título da Eurocopa de 2016 era equivalente ao de uma Copa do Mundo. Mbappé foi outro a falar algo parecido. Uma fala que carrega um pouco de preconceito e eurocentrismo também pode ser o pontapé inicial para debates mais aprofundados sobre o futebol atual. A primeira dúvida é se sempre foi assim. Não! O futebol tem se equilibrado ao longo dos últimos anos e uma amostra disso é que todos os continentes — com exceção da Ásia — tiveram um aumento proporcional de participantes na fase de mata-mata do mundial, com destaque para 90% dos africanos classificados. O problema é quando chega a fase decisiva. Nesta edição, são seis europeus, um sul-americano e um africano nas quartas de final. Em 2022, eram cinco países do Velho Continente contra dois latinos e um africano. Na Rússia, também foram seis europeus entre os oito melhores, além de Brasil e Uruguai. Quando falamos de semifinais, a proporção segue a mesma. Desde 2014, dos oito países a disputarem vaga na final, apenas dois não vinham da Europa — Argentina e Marrocos —, justamente os dois que seguem vivos nesta edição. Não existe fórmula mágica para superar essa defasagem. A Argentina conta com uma boa geração de meio-campistas e com Messi; Marrocos investiu milhões no desenvolvimento de jovens; e a Noruega espalhou cerca de 700 olheiros por todo o país. Por outro lado, a Itália não disputa uma Copa do Mundo há doze anos e a Alemanha não joga uma partida de oitavas de final desde 2014. O que nos resta agora é profissionalizar a gestão, investir e acreditar nos processos, desenvolver atletas e torcer para que venham boas gerações. Já são 24 anos sem vencer europeus no mata-mata, pois tradição e camisa não ganham Copa do Mundo sozinhas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Preconceito, realidade ou os dois? 08.07.26 18h39 FUTEBOL Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, desmente fake news sobre Samir Xaud Vice-presidente da CBF afirma que agenda institucional do presidente da entidade desmente rumores sobre um possível afastamento e reforça continuidade da gestão. 08.07.26 16h46 FUTEBOL Título, equilíbrio e tabu marcam o confronto entre Paysandu e Guarani; veja números Papão recebe o Bugre na Curuzu buscando se manter no G8 da Série C 08.07.26 15h02 futebol Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada 08.07.26 12h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada 08.07.26 12h27 LUTO Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém 08.07.26 10h54 futebol europeu Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo 08.07.26 13h22 FUTEBOL Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, desmente fake news sobre Samir Xaud Vice-presidente da CBF afirma que agenda institucional do presidente da entidade desmente rumores sobre um possível afastamento e reforça continuidade da gestão. 08.07.26 16h46