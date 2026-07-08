Preconceito, realidade ou os dois?

​A Copa do Mundo de 2026 chegou à sua fase de quartas de final e agora restam apenas oito seleções em busca do título. No entanto, faltando oito jogos para o mundial acabar, somente duas equipes na disputa não são europeias.

​Depois de ser eliminado para a Espanha, o português Cristiano Ronaldo falou que o título da Eurocopa de 2016 era equivalente ao de uma Copa do Mundo. Mbappé foi outro a falar algo parecido. Uma fala que carrega um pouco de preconceito e eurocentrismo também pode ser o pontapé inicial para debates mais aprofundados sobre o futebol atual.



​A primeira dúvida é se sempre foi assim. Não! O futebol tem se equilibrado ao longo dos últimos anos e uma amostra disso é que todos os continentes — com exceção da Ásia — tiveram um aumento proporcional de participantes na fase de mata-mata do mundial, com destaque para 90% dos africanos classificados.



​O problema é quando chega a fase decisiva. Nesta edição, são seis europeus, um sul-americano e um africano nas quartas de final. Em 2022, eram cinco países do Velho Continente contra dois latinos e um africano. Na Rússia, também foram seis europeus entre os oito melhores, além de Brasil e Uruguai.

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Quando falamos de semifinais, a proporção segue a mesma. Desde 2014, dos oito países a disputarem vaga na final, apenas dois não vinham da Europa — Argentina e Marrocos —, justamente os dois que seguem vivos nesta edição.



​Não existe fórmula mágica para superar essa defasagem. A Argentina conta com uma boa geração de meio-campistas e com Messi; Marrocos investiu milhões no desenvolvimento de jovens; e a Noruega espalhou cerca de 700 olheiros por todo o país. Por outro lado, a Itália não disputa uma Copa do Mundo há doze anos e a Alemanha não joga uma partida de oitavas de final desde 2014.



​O que nos resta agora é profissionalizar a gestão, investir e acreditar nos processos, desenvolver atletas e torcer para que venham boas gerações. Já são 24 anos sem vencer europeus no mata-mata, pois tradição e camisa não ganham Copa do Mundo sozinhas.