Pré-candidato à presidência do Barcelona lança projeto para retorno de Messi Estadão Conteúdo 22.02.26 10h53 Pré-candidato à presidência do Barcelona, Víctor Font lançou um projeto que busca pavimentar a volta de Lionel Messi ao clube espanhol. "Isso não vai acontecer com (Juan) Laporta", afirmou Font, referindo-se ao atual mandatário, acrescentando que "a saída de Leo é uma das piores coisas desta gestão". Font explicou que o projeto tridimensional, já que está dividido em três partes, teve início em 2022, quando o argentino defendia o Paris-Saint Germain. Se concretizado, o projeto prevê uma "última dança de Messi" com a camisa do clube. "Messi não pode encerrar sua trajetória no Barça com uma despedida em uma sala fechada. É impensável. Messi precisa se aposentar em campo. Obviamente, como isso acontecerá depende dos desejos dele e de sua situação no final de 2026, afirmou o dirigente. Messi tem contrato com o Inter Miami até o final de 2028. Font utiliza uma possível última dança de Messi no Barcelona como arma eleitoral. "O que queremos dizer é que a única maneira de Messi se despedir como merece, com a camisa do clube e em campo, é se Joan Laporta não estiver mais no poder após 16 de março. Durante o período pré-eleitoral, nomes são cogitados. Tentamos gerar entusiasmo com base em fatos. E a realidade inegável é que essa reconciliação com Messi jamais acontecerá com Laporta. Se vencermos as eleições, será possível", afirmou o cartola, ressaltando que o retorno precisaria da aprovação do departamento esportivo e do técnico do time. Os outros pilares do projeto Messi tridimensional são o institucional e econômico. O institucional propõe uma presidência honorária ao craque. "Messi é um modelo não só como jogador de futebol, mas também como pessoa. Reflete o que nós, torcedores do Barça, somos. Um líder trabalhador, comprometido e honesto que ama o Barça", disse Font, explicando que a proposta precisaria ser aprovada pela Assembleia Geral após uma reforma estatutária. "Se isso acontecer, teremos o melhor embaixador possível", defende ele. A parte econômica seria vincular a marca Messi-Barça para sempre. Font afirmou estar estudando um acordo estratégico com o Inter Miami. "Somos clubes complementares e existem sinergias potenciais." A imprensa espanhola divulgou que o Messi não participará da campanha eleitoral do Barcelona. O argentino de Rosário chegou ao clube espanhol com 13 anos e se transferiu para o futebol francês em 2021.